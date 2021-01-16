ممثلة إباحية تتواجد داخل مسجد آيا صوفيا بتركيا

السبت 16/يناير/2021 - 07:06 م
بوابة الفجر
مي مرسي
انتشرت صورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لإحدى الفنانات الإباحيات والتي تسمى ليزا آن داخل مسجد آيا صوفيا.

وعبر رواد مواقع التواصل الاجتماعي، عن استيائهم من تواجد الممثلة الإباحية ليزا آن في مسجد آيا صوفيا بتركيا.

وذكرت بعض المواقع الصحفية، أن السبب وراء تواجد هذه الفنانة بتركيا هو الترويج لأحد المنتجات، حيث تواجدت في عدد من الأماكن السياحية.

مبنى آيا صوفيا كان كاتدرائية خاصة بالمسيحيين، بنيت فى عهد الإمبرطور البيزنطى جونستنيان الأول عام 537م، وذلك على أنقاض كنيسة أقدم أقامها الإمبراطور قسطنطين العظيم، إلى أن تحولت إلى مسجد عام 1453م

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