كونتي: يوفنتوس هو الأفضل في إيطاليا

يعتقد مدرب إنتر ميلان، أنطونيو كونتي، أن حامل اللقب يوفنتوس ما زال الفريق الأقوى في الدوري الإيطالي، قبل مواجهتهما غداً الأحد.





قال كونتي في مؤتمر صحافي: "يوفنتوس يمثل معياراً للجميع وهذا أمر لا مفر منه، سيطر على اللعبة في إيطاليا لسنوات".

وأضاف: "عندما ترغب في معرفة مستواك، تقارن نفسك بيوفنتوس".

وتوفر مباراة قمة كرة القدم الإيطالية فرصة لإنتر للابتعاد عن يوفنتوس في سباق اللقب.

لكن كونتي من مقعد المدرب مع النادي المقبل من تورينو من 2011 إلى 2014، أكد أن لا يمكن لأي فريق أن يدعي أنه غيَّر ميزان القوى.

وأوضح: "لا أرغب في قول من هو المرشح الأقوى؟، هناك احترام كبير لفريق يرغب في مواصلة هيمنته للعام العاشر توالياً، في العام الماضي قلصنا فارق النقاط ونأمل في العام الحالي أن نفعل الشيء نفسه، في الماضي كان يوفنتوس يتقدم بفارق 20-25 نقطة على بقية الفرق ولم يكن هذا جيداً".

واختتم: "لا يوجد فريق في إيطاليا يمكنه أن يقول إنه قلص الفجوة مع يوفنتوس، فرض سيطرته لتسع سنوات، ونجح في تغيير العديد من الأشياء، وتجديد الفريق دون التضحية بالخبرة".