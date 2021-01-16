بعد إصابتها بفيروس كورونا.. مها أحمد تطالب الجمهور بالدعاء للداعية عبلة الكحلاوي

السبت 16/يناير/2021 - 06:35 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
طلبت الفنانة مها أحمد من جمهورها الدعاء بالشفاء للداعية عبلة الكحلاوي، بعد إصابتها بفيروس كورونا، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

نشرت مها صورة للداعية عبلة الكحلاوي، وعلقت عليها قائلة: دعواتكم للدكتورة عبلة الكحلاوي ربنا يشفيها ويعافيها ويقومها بالسلامة قادر يا كريم.

يشار أن الداعية الإسلامية عبلة الكحلاوي أصيبت مؤخرًا بفيروس كورونا المستجد، وتم نقلها إلى أحد المستشفيات، بسبب تدهور حالتها الصحية، وتم نقلها إلى غرفة العناية المركزة.

وفي سياق آخر، شاركت مها أحمد في السباق الرمضاني الماضي كضيفة شرف في مسلسل "عمر ودياب"، وهو من ﺇﺧﺮاﺝ معتز التوني، ﺗﺄﻟﻴﻒ فاروق هاشم، مصطفى عمر، علي ربيع، مصطفى خاطر، محمد محمود، نهال عنبر، كارولين عزمي، هاجر عفيفي.

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