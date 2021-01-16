الكشف عن حقيقة عودة أحمد فتحي إلى الأهلي

السبت 16/يناير/2021 - 06:01 م
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
كشف مصدر مطلع داخل النادي الأهلي، عن حقيقة الأنباء التي ترددت بشأن عودة أحمد فتحي لاعب نادي بيراميدز الحالي، خلال الفترة المقبلة.

ورحل أحد فتحي عن القلعة الحمراء فى بداية الموسم الحالى، إلى نادي بيراميدز لمدة 3 سنوات مقابل الحصول على 50 مليون جنيه.

وكشف مصدر مطلع داخل النادي الأهلي، أن مسؤولي القلعة الحمراء لم بتفاوضوا مع أحد فتحي من الأساس, وعودته خلال الفترة الحالية مرفوضة.

وأكد المصدر، أن موسيماني لم يطلب عودة فتحي، ولا أساس من صحة ارتباط الأهلي بإسم اللاعب خلال الوقت الحالي.

ويستعد الأهلي لمواجهة نظيره البنك الأهلي، مساء غدًا الأحد، ضمن منافسات الجولة الثامنة من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز.

أخبار تهمك

عاجل.. المقاولون العرب يستهدف نجم الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

بشرى سارة لبرشلونة بشأن لاوتارو مارتينيز

منذ ساعتين و 43 دقيقة

عاجل.. ريال مدريد يفتح النار على التحكيم

منذ 41 دقيقة

فوز الشرقية وبلبيس وأبو كبير وأبو حماد وفاقوس في جولة مثيرة بالقسم الثالث

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. الزمالك يتلقى ضربة موجعة قبل مباراة الجونة

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. إعادة تفعيل حسابات ترامب على مواقع التواصل الاجتماعي

منذ حوالي 4 ساعات

مدرب مانشستر يونايتد يتحدى صلاح ونجوم ليفربول

منذ أقل من ساعتين

مفاجأة كبرى.. بيراميدز يستهدف التعاقد مع قلب الأهلي النابض

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. نجم الزمالك على رادار سموحة

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. عملاق أوروبي يهدد إنتقال أسامة جلال للزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

بشرى سارة لجماهير الأهلي قبل المونديال

منذ ساعة و 14 دقيقة

عاجل- انسحاب أحد الأندية المنافسة على نهائيات كأس العالم للأندية

منذ يوم

الكشف عن قيمة صفقة انتقال حسين الشحات للأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. السيسي يوجه بإنشاء مدينة متكاملة لصناعة وتجارة الذهب في مصر

منذ أقل من ساعة

عاجل .. تنظيم الإتصالات يتلقى 55 ألف شكوى من مستخدمي المحمول خلال الربع الأخير من 2020 (انفوجراف)

منذ حوالي 6 ساعات

مفاجأة موسيماني في مباراة الأهلي والبنك

منذ حوالي 6 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:32 م

عاجل.. ريال مدريد يفتح النار على التحكيم

بشرى سارة لجماهير الأهلي قبل المونديال

04:59 م

عاجل.. إعادة تفعيل حسابات ترامب على مواقع التواصل الاجتماعي

02:09 م

عاجل.. عملاق أوروبي يهدد إنتقال أسامة جلال للزمالك

02:33 م

بشرى سارة لبرشلونة بشأن لاوتارو مارتينيز

03:30 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 2 | زفاف مـــولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 24.. «العائلة» رصاصة وحيد حامد وإسماعيل عبد الحافظ فى قلب الإرهاب الأسود

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: مستقبل ترامب خارج البيت الأبيض