الكشف عن حقيقة عودة أحمد فتحي إلى الأهلي

كشف مصدر مطلع داخل النادي الأهلي، عن حقيقة الأنباء التي ترددت بشأن عودة أحمد فتحي لاعب نادي بيراميدز الحالي، خلال الفترة المقبلة.





ورحل أحد فتحي عن القلعة الحمراء فى بداية الموسم الحالى، إلى نادي بيراميدز لمدة 3 سنوات مقابل الحصول على 50 مليون جنيه.





وكشف مصدر مطلع داخل النادي الأهلي، أن مسؤولي القلعة الحمراء لم بتفاوضوا مع أحد فتحي من الأساس, وعودته خلال الفترة الحالية مرفوضة.





وأكد المصدر، أن موسيماني لم يطلب عودة فتحي، ولا أساس من صحة ارتباط الأهلي بإسم اللاعب خلال الوقت الحالي.





ويستعد الأهلي لمواجهة نظيره البنك الأهلي، مساء غدًا الأحد، ضمن منافسات الجولة الثامنة من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز.



