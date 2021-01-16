خالد الجندي: "أوصيت بالتبرع بمكتبتي فور وفاتي لإفادة الناس"

السبت 16/يناير/2021 - 05:59 م
بوابة الفجر
رقية جمال
قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إنه يقوم ببث فيديوهات عبر صفحته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي بعنوان: "صفحات من مكتبتي"؛ لعرض ما لديه من كتب داخل مكتبته، متعهدًا بعمل عرض مشوق لهذه الكتب من داخل مكتبته.

وتحدى "الجندي"، خلال تقديمه برنامج "لعلهم يفقهون" المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم السبت، أن تكون هذه الكتب متواجدة عند أحد غيره، داعيًا الله أن يجعله في ميزان حسناته، منوهًا بأنه أوصى زوجته أنه بمجرد وفاته يتم التبرع بمكتبته بالكامل لأي جامعة او مكتبة عامة ليستفيد منها الناس، معقبًا: "رحلة عمري كتب جمعتها من رابعة ابتدائي، وفيها خيرات".

وتابع عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أننا أمة أقرآ، ومن يشكك في عدد الكتب الذي قرأها يفعل مثله، مشددًا على أن ليس العالم بكثرة علمه إنما العالم من وعى آية من كتاب الله ثم عمل بها، مثلما قال عبد الله بن عباس، لافتًا إلى أن هناك إناس أهل ضلال يتحدثوا عن فتاوي تكفير وخلفهم العديد من الكتب لكنهم مثل الحمار يحمل أسفار.

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