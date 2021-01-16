نجوى كرم تتألق في وطنها الثاني الإمارات العربية المتحدة

السبت 16/يناير/2021 - 06:54 م
بوابة الفجر
لمياء علي


تألقت شمس الأغنية اللبنانية نجوى كرم خلال حفلها في الإمارات العربية المتحدة وأشعلت مسرح مركز دبي التجاري بباقة مميزة من أجمل أغانيها.

وبرهنت شمس الأغنية على أن لبنان حاضر في ذهنها لا في صوتها فقط، واستهلت حفلها بهديتها للإمارات بما تعلمته من الشيخ زايد رحمه الله الحب يبني أوطان واستشهدت بالشاعر الكبير سعيد عقل" وقالت: الذكي اللي بوصّل حالو , اما العبقري هو يللي بوّصل وطنو وانا بعرف الامارات فيا عباقرة وصلّت بلادا.

قدمت نجوى باقة من أغانيها المميزة وسط التصفيق والحماس من الحضور مطالبين إياها بتقديم اغنيتها الجديدة معذور قلبي والتي تخطت المليوني مشاهدة على موقع يوتيوب.

وختمت الاحتفالية بأغنية الإمارات زايد مجدها التي قّدمتها في بداية السهرة الذي زاد من حماس الجمهور الإماراتي المتواجد في الحفل ومن سائر الدول العربية.

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