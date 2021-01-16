خالد الجندي: هذه صفات أهل الجنة في الدنيا (فيديو)

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كشف الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، عن صفات أهل الجنة الموجودين في الدنيا.



وأوضح "الجندي"، خلال تقديمه برنامج "لعلهم يفقهون" المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم السبت، أن أهل الجنة لا يتوقعوا أنهم سيكونوا من أهل الجنية ويروا أنهم أخذوا أكثر مما يستحقوا، وكانوا يروا أنفسهم أصحاب ذنوب ومعاصي رغم أنها لا تذكر، وعندما يناموا عن صرة الفجر يعتقد أنه مغضوب عليه، وحال تقاعسه عن الصدقة يشعر أن الله غير راضي عنه، وعندما يفوته ورد القرآن الكريم يشعر أن الله سبحانه وتعالى لا يتقبل منه، وعندما يسرح في الصلاة يشعر أن الله رد الصلاة في وجه، وعندما لا يقيم الليل يشعر أن هناك حفل إلهي لم يعزم فيه، وعندما لا يصل رحمه يشعر أنه مقطوع النسب، وعندما ينسى أن يدعو لوالديه يشعر أنه ابن عاق، ولو شعر أنه أخفى معلومة أو عيب السلعة التي يبيعها يشعر أنه لص وغير أمين، ولو شعر أنه أفضل من غيره يشعر أنه مغرور مثل إبليس.



وتابع عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أن أهل الجنة لا يغضبون لأنفسهم ويتسامحون ولديهم بشاشة في الوجه، ودائمًا يذكرونك بالجنة ودائما في حالة تفاؤل، ويروا كل ميت مرحوم وكل مريض شهيد وكل مذنب مستور، وكل عاصي مفتوح له باب للتوبة، ويتحملوا إيذاء الآخرين، ويلتمسوا الأعذار للناس، ولا ينطقوا بما يجرح مشاعر الآخرين ولا يتبعون عورات الناس، ويلتزمون الحديث، ويصموا آذانهم عن عيوب الآخرين، ويتصدقوا بأعراضهم في سبيل الله، ويحافظوا على أوطانهم ويتزاوروا مع المساكين، ويتواضعون ومرحون ومتصدقون وصابرون وطيبون.

