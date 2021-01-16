عادل فهيم يستقبل رئيس الأكاديمية الدولية لبناء الأجسام بالإمارات

السبت 16/يناير/2021 - 05:48 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
استقبل الدكتور عادل فهيم رئيس الاتحاد المصرى لكمال الأجسام ورئيس الاتحاديين العربى والإفريقى والنائب الأول لرئيس الاتحاد الدولى العقيد عبد الكريم محمد سعيد، رئيس أكاديمية ifbb الدوليه في الإمارات ، والنائب السابق لرئيس اتحاد الإمارات لكمال الأجسام الأجسام، وبرفقتة وفد رفيع المستوى مكون من نائبه زايد الجلاف و المحاضر الدولي المهندس وليد عبد الكريم، وذلك للمشاركة في فعاليات الجمعية العمومية الانتخابيه للاتحاد العربي لكمال الأجسام والمقرر أنعقادها بالإسكندرية خلال الفترة من ١٦ حتى ١٨ يناير الجاري بمشاركة متميزة للعديد من الدول العربية لانتخاب مجلس جديد.

ومن جانبة أعرب الدكتور عادل فهيم عن سعادته باحتضان مصر بلدهم الثاني فعاليات الجمعية العمومية للاتحاد العربي لكمال الأجسام للمرة الثانية على التوالي، والتي ستقام في الإسكندرية عروس البحر الأبيض المتوسط ، بحضور متميز من الاخوة الأشقاء العرب من كافة الدول العربية رغم الظروف الاستثنائية التي يشهدها العالم من جائحة كوفيد ١٩، ألا ان الجميع حرص على الحضور للمشاركة في هذا العرس الديمقراطي الرياضي اهلا بهم جميعاً في مصر ارض المحروسة.

وأضاف "فهيم" أن الاستعدادات تجري على قدمً وساق لاستقبال هذا الحدث الرياضي العربي في أكبر تجمع عربي استثنائي بحضور العديد من الشخصيات الهامة في مقدمتهم الدكتور رفائيل سانتونجا رئيس الاتحاد الدولي لكمال الأجسام وتحت رعاية محافظ الإسكندرية اللواء محمد الشريف الذي وفر كافة الإمكانيات من أجل إنجاح هذا الحدث العربي الرياضي ونتشرف بحضوره في كافة الفعاليات.

يجدر الإشارة ان سوف يشارك فى هذا الاجتماع رؤساء اتحادات العديد من الدول منها تونس، ليبيا،المغرب، الجزائر، السودان، الإمارات، السعودية،الكويت، عمان، الأردن، سورية، فلسطين، اليمن، العراق وموريتانيا
وسوف تشهد الجمعية العمومية تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية المشددة للوقاية من فيروس كورونا على جميع المراحل الخاصة بالحدث منذ لحظه وصول الوفود العربية المشاركه وصالات الاجتماعات والفنادق حرصًا على خروج الجمعية العمومية بالشكل الذى يليق بسمعة واسم مصر العالمية وبالتنسيق التام مع جميع الجهات الأمنية.
الجدير بالذكر أن الدكتور «عادل فهيم» سبق وتولى رئاسة الاتحاد العربي لكمال الأجسام في ثلاث دورات انتخابية متعاقبة على مدار 12 عامًا كاملة بدأها عام 2009، وأن الدورة الحالية 2021–2025 هي الدورة الرابعة له في تاريخه مع الاتحاد العربى.

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