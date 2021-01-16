تارا عماد تستعيد ذكريات طفولتها بهذه الصورة

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أستعادت الفنانة تارا عماد ذكريات طفولتها وذلك عبر حسابها بإنستجرام.



ونشرت تارا صورة لها في مرحلة طفولتها وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام ، وعلقت على الصورة وكتبت : اتظاهر منذ أن كنت طفلاً صغيراً.



يذكر أن آخر أعمالها مسلسل "ونحب تانى ليه"، الذي تدور قصته حول غالية التي تتعرض لمشاكل مع زوجها المخرج المشهور - عبدالله - فينفصلا عن بعضهما، ثم تقابل مراد صدفة في أحد الحفلات ويعُجب بها فيحاول التقرب منها لكنها تخاف من خوض تجربة عاطفية فاشلة مرة أخرى .



المسلسل بطولة ياسمين عبد العزيز ، سوسن بدر ، كريم فهمي ، شريف منير ، تارا عماد ، عماد رشاد ، احمد سعيد عبد الغني ، سمر مرسي ، تأليف عمرو محمود يس ، اخراج مصطفي فكري ، ومن انتاج شركة سينرجي للإنتاج الفني.