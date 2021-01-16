تارا عماد تستعيد ذكريات طفولتها بهذه الصورة

السبت 16/يناير/2021 - 06:06 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
أستعادت الفنانة تارا عماد ذكريات طفولتها وذلك عبر حسابها بإنستجرام.

ونشرت تارا صورة لها في مرحلة طفولتها وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام ، وعلقت على الصورة وكتبت : اتظاهر منذ أن كنت طفلاً صغيراً.

يذكر أن آخر أعمالها مسلسل "ونحب تانى ليه"، الذي تدور قصته حول غالية التي تتعرض لمشاكل مع زوجها المخرج المشهور - عبدالله - فينفصلا عن بعضهما، ثم تقابل مراد صدفة في أحد الحفلات ويعُجب بها فيحاول التقرب منها لكنها تخاف من خوض تجربة عاطفية فاشلة مرة أخرى .

المسلسل بطولة ياسمين عبد العزيز ، سوسن بدر ، كريم فهمي ، شريف منير ، تارا عماد ، عماد رشاد ، احمد سعيد عبد الغني ، سمر مرسي ، تأليف عمرو محمود يس ، اخراج مصطفي فكري ، ومن انتاج شركة سينرجي للإنتاج الفني.

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