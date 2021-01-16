المنيا يحقق فوزا صعبا على بترول أسيوط بالقسم الثاني

السبت 16/يناير/2021 - 05:35 م
بوابة الفجر
سالم خليل

فاز المنيا، علي فريق بترول أسيوط، بهدف نظيف، في المباراه التي جمعتهما علي ملعب إستاد الجامعه بجامعه المنيا، وذلك ضمن مباريات الجولة التاسعة لمسابقه دوري القسم الثاني للمجموعه الأولي للموسم الكروي 2020\2021.

وخاض المنيا المباراه بتشكيل مكونه من محمد حسانين، محمد آدم، إسلام طارق، أيمن ناصر، أحمد إسماعيل، محمد شديد، مصطفى شعبان الشيبكشي، أحمد شحاته، أحمد عصام، محمد سماره، فتحي عثمان. 

في حين خاض بترول أسيوط المباراه بتشكيله مكونه من محمد رمضان، محمد دياب، علي الحسيني، احمد زكي، إسلام السيد، كوام بيواه، مومن احمد، احمد البهي، علي عبدالمولي، عرفه شعبان، أحمد تركي أحمد. 

بدأت المباراة قويه من جانب الفريقين خاصه المنيا وبداية حذره من بترول أسيوط، حيث شهدت الدقيقة 19 تصويبه من لاعب البترول أحمد تركي يتصدي لها حارس المنيا ببراعه، وفي الدقيقة 22 تصويبه قويه من أحمد عصام تعلو المرمي، كما حاول كلا الفريقين لاحراز الهدف الأول لكن دون جدوى، واحتسب حكم اللقاء 3 دقائق وقت بدل ضائع لم تشهد اي جديد لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي. 

وانطلق الشوط الثاني، بقوه حيث شهدت الدقيقة 5 تصويبه من محمد سماره، لاعب المنيا، وحاول كلا الفريقين، الوصول المرمى . وفي الدقيقة 33 احرز محمد سماره الهدف الأول للمنيا، واحتسب حكم اللقاء 5 دقائق وقت بدل ضائع لم تشهد اي جديد لتنتهي المباراه بفوز المنيا بهدف نظيف. 

وحصل كل من عرفه شعبان من بترول أسيوط علي بطاقه صفراء، ومحمد حسانين من المنيا علي بطاقه صفراء ايضا

وجاءت تغييرات المنيا بنزول عمرو عثمان، محمود بليه، كامل أحمد، عمرو سمير، محمد السيد ميخا، مكان فتحي عثمان، محمد شديد، أحمد شحاته، مصطفى شعبان الشيبكشي، محمد سماره. 

وجاءت تغييرات بترول أسيوط بنزول مصطفي عبدالفتاح، ومحمد فرحات كاستيلا، حسام منصور ، محمود جمال مكان عرفه شعبان، علي عبدالمولي، مومن احمد، إسلام السيد، 

وقد أدار المباراه تحكيميا محمود رشدي احمد حكم ساحه يعاونه كل من، احمد احمد مساعد أول، محمد حسين مساعد ثان، محمد رمضان حكم رابع ، عاطف محمود مراقب، محمد عبدالكافي مراقب حكام.

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