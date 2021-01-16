وست بروميتش ألبيون يحقق فوزا صعبا على وولفرهامبتون في البريمير ليج

السبت 16/يناير/2021 - 05:28 م
وولفرهامبتون
وولفرهامبتون
وكالات
حقق فريق وست بروميتش فوزاً صعباً على مضيفه وولفرهامبتون 3-2، خلال المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، في الجولة 19 من الدوري الإنجليزي.

سجل أهداف وست بروميتش ماثيو بيريرا في الدقيقة 8 و56 من ركلتي جزاء، وسيمي أجاي في الدقيقة 52، فيما سجل هدفي وولفرهامبتون فابيو سيلفا، وويلي بولي، في الدقيقتين 38 و43.

ورفع بروميتش رصيده إلى 11 نقطة في المركز قبل الأخير، وتوقف رصيد وولفرهامبتون عند 22 نقطة في المركز 14.

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