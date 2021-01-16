تعادل مثير للداخلية مع المريخ في مواجهة قوية بالقسم الثاني

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تعادل فريق الداخلية مع فريق المريخ بهدفين لكل منهما في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم على ملعب الفرعي بالدفاع الجوي في ختام الجولة التاسعة للمجموعة الثانية بدورى القسم الثاني.



انتهى الشوط الأول بتقد المريخ بهدفين نظيفين سجلها احمد هاشم في الدقيقتين 35،17



وفي الشوط الثاني تمكن فريق الداخلية من العودة إلى المباراة بتسجيل هدفين عن طريق سمير فكرى واسماعيل بامبا.



التعادل رفع رصيد الداخلية إلى النقطة 14 محتلا المركز الثالث ورصيد المريخ إلى النقطة 12 محتلا المركز التاسع.



ترتيب المجموعة الثانية



1- بورتو 19 نقطة

2- منتخب السويس 17 نقطة

3- الداخلية 14 نقطة

4- كوكاكولا 13 نقطة

5- الترسانة 13 نقطة

6- زد 13 نقطة

7- بتروجت 12 نقطة

8- سرس الليان 12 نقطة

9- المريخ 12 نقطة

10- القناة 10 نقاط

11- النصر 9 نقاط

12- النجوم 8 نقاط

13- السكة 8 نقاط

14- الزرقا 8 نقاط

15- جمهورية شبين 7 نقاط

16- طنطا 6 نقاط