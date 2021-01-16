خطوبة رولا سعد على مهندس سوري

السبت 16/يناير/2021 - 05:33 م
بوابة الفجر
مي مرسي
أعلنت الفنانة رولا سعد، عن خطبتها من مهندس سوري من أصول فلسطينية.

وقالت "سعد" أثناء لقائها مع "et بالعربي" أنها: "حفل خطوبتى على المهندس يحيى ذي الاصول الفلسطينية تم فى حفل عيد الميلاد المجيد وحفل السنة الجديدة.

وأضافت رولا: "ان الحفل اقتصر على عدد قليل من المقربين والاهل فقط نظرا للظروف الصعبة التى يعيشها العالم بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد مؤكده ان هذا الشخص يمتلك كافة المميزات التى دفعتها الى الارتباط بهط.

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