عاجل.. ريال مدريد يفتح النار على التحكيم

السبت 16/يناير/2021 - 05:32 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
ألقت مباراة ريال مدريد وأتلتيك بيلباو بظلالها داخل أروقة الملكي حتى بعد مرور يومين على نهايتها حيث خسر الفريق أمام العملاق الباسكي بهدف واحد مقابل هدفين ليودع بطولة السوبر الاسباني.


وقال موقع ديفينسا سينترال الاسباني أن فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد غاضب بشدة من طاقم التحكيم والبث التلفزيوني حيث يعتقد أن الفريق له ركلتي جزاء لم تظهرهما الاعادات التلفزيونية.


وأشار التقرير ذاته إلى أن المسؤولين في الريال تقبلوا قرارت الحكم على الرغم من أحقيتهم في الحصول على أخطاء لكن الغضب من عدم تكرار الإعادات يعتبر مثير للجدل.

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