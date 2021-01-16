فوز الشرقية وبلبيس وأبو كبير وأبو حماد وفاقوس في جولة مثيرة بالقسم الثالث





شهدت مباريات المجموعة العاشرة بالقسم الثالث فوز مثير الشرقية خارج ملعبه. على حساب فريق مركز شباب تلا بهدفين دون مقابل، سجلهما محمد عواد كيكا وعلي عفيفي وسجل لتلا هشام سرحان.





وحقق ابو كبير الفوز على عرب الرمل بثلاثة أهداف مقابل هدف.





كما تغلب ابو حماد على ديرب نجم بأربعة أهداف مقابل هدفين سجلهم محمد يوسف واحمد عجوة ومحمد رزق وابراهيم قابيل.





وفاز فاقوس على شباب ديرب بخمسة أهداف نظيفة سجلهم على محجوب وفكري احمد ومحمد عبادة ومحمد كرواش ومحمود.كهربا.





وفاز بلبيس على عرابي بخماسية بيضاء عن طريق احمد الحفناوي وأحمد باللي وأحمد سالم سيكا الذيسحل ثلاث أهداف هاتريك في اللقاء.





والغى الحكم لقاء مركز شباب بطا مع منوف لتأخر وصول الامن، ومن المنتظر حسم مصير اللقاء وفقا لتقرير الحكم ومراقب المباراة، وتأجل لقاء ميت خاقان وميت خلف بسبب كأس مصر.





ترتيب المجموعة العاشرة





1- الشرقية 22 نقطة

2- بلبيس 20 نقاط

3- فاقوس 17 نقطة

4- ميت خاقان 13 نقطة

5- ميت خلف 13 نقطة

6- ابو حماد 13 نقاط

7- تــــلا 12 نقطة

8- أبو كبير 10 نقاط

9- منوف 8 نقاط

10- بطا 7 نقاط

11- غزل شبين 6 نقاط

12- عرب الرمل 6 نقاط

13- ديرب نجم 4 نقاط

14- شباب عرابي نقطة وحيدة

15- شباب ديرب بلا نقاط



