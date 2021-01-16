چانچاه حسني تكشف لـ"الفجر الفني" حقيقة إقامة عزاء السندريلا

السبت 16/يناير/2021 - 06:05 م
بوابة الفجر
يارا أحمد


أعلنت بعض المواقع الإخبارية عن اقامة أسرة الفنانة سعاد حسني للعزاء في الراحلة، عقب 20 عامًا من وافتها وأنهم أختذوا هذا الأسرة هذا القرار عقب وفاة صفوت الشريف وزير الإعلام الأسبق.

ولكن نفت چانچاه حسني، في تصريح خاص ل"الفجر الفني" عن هذا الأمر وشددت أنها لا تؤخذ عزا السندريلا غير بعد اخذها بحقها وتارها من الذين قتلوها.



تزوجت سعاد حسني أربعة مرات، المرة الأولى من صلاح كريم، وزواجها الثاني كان الحب الحقيقي في حياتها المخرج علي بدرخان، وفي عام 1981 تزوجت من الفنان زكي فطين، ليكون في النهاية ماهر عواد كان آخر أزواج السندريلا.

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