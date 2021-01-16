تعادل قنا والغيوم بدون اهداف بالقسم الثاني

Advertisements

فصل التعادل السلبي بدون اهداف نتيجة مباراة فريق نادي قنا، امام نظيره فريق نادي قنا، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم بملعب الاخير، ضمن مواجهات الجولة التاسعة للمجموعة الاولي بدوري القسم الثاني.





جاء اللقاء متوسط المستوي، تمكن عبد الرحيم همام المدير الفني الجديد لنادي قنا، من التحكم في رتم المباراة، من خلال اللعب علي مفاتيح اللعب لفريق نادي الفيوم.





تبادل الفريقين الهجمات، ولكن دون خطورة حقيقية علي مرمي الفريقين، لتاتي صافرة نهاية المباراة بالتعادل بدون اهداف.





بهذا التعادل يرتفع رصيد الفيوم عند14 نقطة، وتواصل تواجده بالمنطقة الدافئة، فيما ارتفع فريق نادي قنا للنقطة التاسعة