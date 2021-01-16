فوز الدخان والمنيا وشبان قنا وتعادل ديروط بالجولة التاسعة للقسم الثاني

السبت 16/يناير/2021 - 05:25 م
بوابة الفجر
رأفت أمين


أسفرت نتائج الجولة التاسعة للمجموعة الأولى مجموعة الصعيد بالقسم الثاني عن تعادل فريق ديروط مع فريق
طهطا بهدفين لكل منهما .

انتهى الشوط الأول بتقدم فريق ديروط بهدفين سجلهما إسلام عبد الراضي  في الدقيقة 24 وجاستين في الدقيقة 30.

 واضاف طهطا هدفين في الشوط الثاني عن طريق كماتشو ومحمد مصطفى.

وتعادل فريق الإعلاميين مع فريق بنى سويف بهدف لمثله انتهى الشوط الأول بتقدم الإعلاميين بهدف سجله محمد أسامة في الدقيقة 34 وتعادل محمود عبد العاطي لبنى سويف في الشوط الثاني.

 وفاز فريق الشرقية للدخان على فريق الألومنيوم بهدفين نظيفين في الشوط الثاني سجلهما أحمد تمساح في الدقيقة 20 من الشوط الثاني ومحمد حسن في الدقيقة 40 من الشوط الثاني.

وفاز فريق شبان قنا على فريق سوهاج بهدف نظيف سجله علاء صابر في الدقيقة 30 من الشوط الثاني

وفاز فريق المنيا على فريق بترول اسيوط بهدف دون رد سجله محمد سماره في الدقيقة 32 من الشوط الثاني
 
 وفاز فريق كيما اسوان على فريق أسمنت أسيوط بهدف محمد حسنى فى الشوط الثاني.

وتعادل فريق شباب سمسطا مع فريق تليفونات بني سويف بدون أهداف.

وتعادل فريق الفيوم مع فريق قنا بدون أهداف.

ترتيب المجموعة الأولى 

1- الشرقية للدخان 22 نقطة
2- المنيا 20 نقطة
3- الألومنيوم 16 نقطة
4- الإعلاميين 16 نقطة
5- ديروط 14 نقطة
6-  بنى سويف 14 نقطة
7- الفيوم 14 نقطة
8- شبان قنا 14 نقطة
9- سوهاج 12 نقطة  
10- البترول 11 نقطة
11- شباب سمسطا 9 نقاط
12- قنا 9 نقاط
13- كيما أسوان 9 نقاط
14- تليفونات بني سويف 6 نقاط
15- طهطا 6 نقاط
16- أسمنت أسيوط 3 نقاط

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