صناديق تداول الذهب العالمية تسجل صافي تدفقات 877 طن في عام 2020

السبت 16/يناير/2021 - 05:20 م
بوابة الفجر
وكالات

 أظهرت بيانات أصدرها مجلس الذهب العالمي أن صافي التدفقات العالمية من الصناديق المتداولة في البورصة المدعومة بالذهب بلغ 877 طن (حوالي 47.9 مليار دولار أمريكي) في العام الماضي 2020.

وأشارت البيانات إلى أن الرقم المُسجل رفع إجمالي مقتنيات صناديق الاستثمار العالمية لتداول الذهب إلى 3752 طناً، حتى نهاية العام الماضي.

ويعتبر الذهب على نطاق واسع ضماناً وملاذاً آمناً لمواجهة الزيادات المتسارعة في الأسعار. فمنذ بداية العام الماضي 2020، أدت المخاوف بشأن تأثير جائحة كوفيد-19 إلى زيادة الاهتمام بالذهب، وخاصة صناديق الاستثمار العالمية لتداول الذهب.

وبحسب مجلس الذهب العالمي، شهدت صناديق الاستثمار لتداول الذهب المُدرجة في أمريكا الشمالية تدفق 563 طنا في عام 2020، ما يمثل نحو ثلثي صافي التدفقات السنوية العالمية، في حين زادت الصناديق المعنية المدرجة في أوروبا وآسيا وأماكن أخرى بمقدار 260 طنا و 38 طنا و 16 طنا على التوالي.

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صناديق تداول الذهب المجلس العالمي للذهب

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