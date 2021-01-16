فوز كاسكادا وتعادل الإتصالات وهزيمة أبو النمرس بالقسم الثالث

السبت 16/يناير/2021 - 05:21 م
بوابة الفجر
لؤي ماجد


انتهت مباريات الأسبوع التاسع بالمجموعة الخامسة بالقسم الثالث، حيث أسفرت النتائج عن فوز كاسكادا بقيادة محمد حسن على فريق بشتيل بثلاث أهداف مقابل هدف، أحرز أهداف المباراة محمد مجدي ومحمد طارق وناصر خالد (الفار)، ومحمد الشناوي لبشتيل.

وفاز جولدي بقيادة ابراهيم أبو زيد (باكايوكو) على أبو النمرس بهدف دون مقابل، سجله اللاعب محمد زيدان.

وتعادل القومي امام الصف سلبياً، وبنفس النتيجة تعادل أكتوبر امام الإتصالات، وتعادل البدرشين امام أوسيم بهدف لكلا الفريقين، بنفس النتيجة تعادل حلوان العام امام جينيس.

بينما تأجل لقائي العياط والمعادي، ومستقبل وطن والصيد، بسبب ارتباط أصحاب الديار بمسابقة كأس مصر.

ترتيب المجموعة الخامسة:

1- الإتصالات 20 نقطة
2- القومي 18 نقطة
3- كاسكادا 16 نقطة
4- المعادي 13 نقطة
5- جولدي 12 نقطة
6- العياط 10 نقاط
7- أبو النمرس 10 نقاط
8- البدرشين 10 نقاط
9- بشتيل 8 نقاط
10- جينيس 7 نقاط
11- أكتوبر 7 نقاط
12- حلوان العام 6 نقاط
13- الصف 5 نقاط
14- الصيد 5 نقاط
15- مستقبل وطن 4 نقاط
16- أوسيم 4 نقاط

أخبار تهمك

الكشف عن قيمة صفقة انتقال حسين الشحات للأهلي

منذ ساعتين و 21 دقيقة

عاجل .. تنظيم الإتصالات يتلقى 55 ألف شكوى من مستخدمي المحمول خلال الربع الأخير من 2020 (انفوجراف)

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. نجم الزمالك على رادار سموحة

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة كبرى.. بيراميدز يستهدف التعاقد مع قلب الأهلي النابض

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل- انسحاب أحد الأندية المنافسة على نهائيات كأس العالم للأندية

منذ يوم

نجم الأهلي مطلوب من ٣ أندية في الإمارات

منذ حوالي 5 ساعات

بشرى سارة لبرشلونة بشأن لاوتارو مارتينيز

منذ ساعتين و 5 دقيقة

عاجل.. الزمالك يتلقى ضربة موجعة قبل مباراة الجونة

منذ حوالي 21 ساعة

مدرب مانشستر يونايتد يتحدى صلاح ونجوم ليفربول

منذ ساعة

عاجل.. صلاح يكشف موقفه من سياسة كلوب

منذ يوم

مفاجأة موسيماني في مباراة الأهلي والبنك

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. إعادة تفعيل حسابات ترامب على مواقع التواصل الاجتماعي

منذ حوالي 3 ساعات

بشرى سارة لجماهير الأهلي قبل المونديال

منذ 36 دقيقة

موسيماني يعقد جلسة مطولة مع ناصر ماهر على هامش مران الأهلي

منذ 42 دقيقة

عاجل.. عملاق أوروبي يهدد إنتقال أسامة جلال للزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. المقاولون العرب يستهدف نجم الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
04:59 م

بشرى سارة لجماهير الأهلي قبل المونديال

عاجل.. إعادة تفعيل حسابات ترامب على مواقع التواصل الاجتماعي

02:09 م

عاجل.. عملاق أوروبي يهدد إنتقال أسامة جلال للزمالك

02:33 م

بشرى سارة لبرشلونة بشأن لاوتارو مارتينيز

03:30 م

عاجل .. تنظيم الإتصالات يتلقى 55 ألف شكوى من مستخدمي المحمول خلال الربع الأخير من 2020 (انفوجراف)

11:46 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 2 | زفاف مـــولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 24.. «العائلة» رصاصة وحيد حامد وإسماعيل عبد الحافظ فى قلب الإرهاب الأسود

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: مستقبل ترامب خارج البيت الأبيض