فوز كاسكادا وتعادل الإتصالات وهزيمة أبو النمرس بالقسم الثالث

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انتهت مباريات الأسبوع التاسع بالمجموعة الخامسة بالقسم الثالث، حيث أسفرت النتائج عن فوز كاسكادا بقيادة محمد حسن على فريق بشتيل بثلاث أهداف مقابل هدف، أحرز أهداف المباراة محمد مجدي ومحمد طارق وناصر خالد (الفار)، ومحمد الشناوي لبشتيل.



وفاز جولدي بقيادة ابراهيم أبو زيد (باكايوكو) على أبو النمرس بهدف دون مقابل، سجله اللاعب محمد زيدان.



وتعادل القومي امام الصف سلبياً، وبنفس النتيجة تعادل أكتوبر امام الإتصالات، وتعادل البدرشين امام أوسيم بهدف لكلا الفريقين، بنفس النتيجة تعادل حلوان العام امام جينيس.



بينما تأجل لقائي العياط والمعادي، ومستقبل وطن والصيد، بسبب ارتباط أصحاب الديار بمسابقة كأس مصر.



ترتيب المجموعة الخامسة:



1- الإتصالات 20 نقطة

2- القومي 18 نقطة

3- كاسكادا 16 نقطة

4- المعادي 13 نقطة

5- جولدي 12 نقطة

6- العياط 10 نقاط

7- أبو النمرس 10 نقاط

8- البدرشين 10 نقاط

9- بشتيل 8 نقاط

10- جينيس 7 نقاط

11- أكتوبر 7 نقاط

12- حلوان العام 6 نقاط

13- الصف 5 نقاط

14- الصيد 5 نقاط

15- مستقبل وطن 4 نقاط

16- أوسيم 4 نقاط