رونالدو يُثني على أداء أشرف حكيمي

تحدث الظاهرة البرازيلية رونالدو أسطورة الفريق الاول لكرة القدم السابق بنادي إنتر ميلان وريال مدريد وعن المنافسة التي تشهدها مباريات الكالتشيو الإيطالي خلال الموسم الجاري.









وفي تصريحات صحفية ادلى بها رونالدو لصحيفة لاجازيتا ديللو سبورت عن مواجهة الإنتر ويوفنتوس أكد أنها لن تكون حاسمة فيما يخص سباق اللقب والفوز يمنح الثقة فقط.









وأثنى على الأداء الذي يقدمه المغربي أشرف حكيمي لاعب النيراتزوري مؤكداً أنه يتوفر على إمكانيات غير طبيعية ويُمكنه مساعدة الفريق في الحصول على الكثير من الألقاب وتعجب من رحيله عن ريال مدريد في ظل أزمة الظهير الأيمن في الملكي.



