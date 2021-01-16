"اعملي أن فولو".. هنا شيحة ترد على هجوم أحد متابعيها

السبت 16/يناير/2021 - 06:03 م
بوابة الفجر
مي مرسي
ردت الفنانة هنا شيحة، على هجوم أحد متابعيها عليها من خلال خاصية التعليقات على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وكانت إحدى التعليقات كانت "دمك يلطش"، فردت "شيحة" قائله: "اعملي ان فلو علشان دمك ميتحرقش من حلاوتي ولذاذتي وبوستاتي".

يذكر أن آخر أعمال الفنانة هنا شيحة، مشاركتها في مسلسل "شاهد عيان"، مع عدد من الفنانين منهم وليد فواز، محمد لطفي، هنا شيحة، بسمة، إخراج محمد حماقي.

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