هل الطفح الجلدي مؤشر للإصابة بكورونا.. هاني الناظر يوضح

السبت 16/يناير/2021 - 05:00 م
بوابة الفجر
رقية جمال
كشف الدكتور هاني الناظر، استشاري الأمراض الجلدية، حقيقة كون الإصابة بطفح جلدي مؤشر للإصابة بفيروس كورونا.

وأضاف "الناظر"، خلال حواره مع برنامج "السفيرة عزيزة" المذاع عبر فضائية "DMC"، اليوم السبت، أن بعض الأطباء الإيطاليين رصدوا احمرار وتورم وآلم في الأطراف، منوهًا بأن البرد الشديد والإصابة بما يسمى عضة البرد ينتج عنه التهاب في الأوعية الدموية الطرفية، معقبًا: "قد يحدث التهاب في الأوعية الدموية الطرفية يؤدي الى احمرار في أصابع اليدين والقدمين، وقد يكون مؤشر للإصابة بكورونا"، مناشدًا من يظهر عليه ذلك لأول مرة أن يقوم بعمل تحاليل وفحوصات.

وتابع استشاري الأمراض الجلدية، أن بعض المتعافين من كورونا يُصابوا بطفح جلدي وقشور خفيفة جدًا مثل مرض النخالة الوردية أو بجفاف في الجلد، موضحًا أن ذلك يُصيب بعض الناس فقط، وليس ضروري أن يحدث مع جميع المتعافين.

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