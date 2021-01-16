بشرى سارة لجماهير الأهلي قبل المونديال

ينتظم جونيور أجايي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في التدريبات الجماعية عقب مباراة البنك الأهلي المحدد لها غدا الأحد.





وأكد الدكتور أحمد أبو عبلة طبيب الفريق أن «أجايي» مستمر في تنفيذ برنامجه التأهيلي اليوم وغدا، بشكل منفرد، على أن ينتظم في التدريبات الجماعية للفريق عقب مباراة البنك الأهلي غدا.





يذكر أن أجايي غاب عن التدريبات الجماعية للفريق والمباريات خلال الفترة الماضية؛ بسبب إصابته في الوتر الوحشي، وبعودته يمكن أن ضمن قائمة الفريق استعدادا لمونديال الأندية.





ويستعد الأهلي لمواجهة فريق البنك الأهلي مساء غدٍ الأحد على ملعب المكس بالإسكندرية، ضمن منافسات الدوري الممتاز.







