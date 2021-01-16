الشعلة أوليمبيك يسعى للصعود الى القسم الثالث في أولى مشاركاته

السبت 16/يناير/2021 - 04:54 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
فاز الفريق الأول بنادي الشعلة أوليمبيك بقيادة محمد الورداني على نظيره نادي أبو الهول بأربعة أهداف مقابل ثلاثة في المباراة التي أقيمت على ملعب الأخير بنادي الهرم وذلك ضمن منافسات الجولة الرابعة من المجموعة الأولى بدوري القسم الرابع بمنطقة الجيزة لكرة القدم.


أحرز أهداف نادي الشعلة طارق عبد الفتاح الليبي (هدفين) ومحمد نبيل ومحمد شحاتة الشهير بـ "بيبو".

بهذه النتيجة يرتفع رصيد نادي الشعلة الى ثلاثة نقاط في المركز الثامن ويحقق أول فوز في تاريخ النادي ، حيث يشارك نادي الشعلة أوليمبيك هذا الموسم كأول موسم له في كرة القدم بعد تأسيسه في الموسم الماضي.

ويتكون الجهاز الفني من محمد الورداني مديراً فنياً ومحمود القط مدرباً عاماً ووليد محمد مدرباً مساعداً ومحمد حسني مدرباً لحراس المرمى وصبحي الجعفري مديراً إدارياً وحسن محمد أخصائي لإصابات الملاعب.

ودعم مجلس إدارة نادي الشعلة أوليمبيك برئاسة أسامة محمد نور الفريق الأول بالنادي بالعديد من الصفقات القوية ، حيث تعاقد مع 24 لاعب جديد للإنضمام للفريق في فترة الإنتقالات الشتوية الحالية.

وتعاقد نادي الشعلة أوليمبيك مع كلاً من طارق عبد الفتاح وإسلام موسى ومحمد عبد المنعم وخالد صلاح الدين من نادي البطل الأوليمبي ، محمود حسن ومحمد سمير وعبد الرحمن السيد وأحمد شحاتة من مركز شباب كرداسة ، مصطفى رجب ومحمد نبيل وأشرف طليس من نادي المجموعات العلمية.


كما تعاقد مع الثنائي أحمد حسين وأحمد محمد من نادي 6 أكتوبر ، مصطفى السيد من نادي فاروس ، علي حامد من نادي تليفونات بني سويف ، محمد شحاته من نادي بولاق الدكرور ، أحمد عبد المنذر من نادي غزل المحلة ، عبد الرحمن سنيد من نادي الترسانة بمطروح ، إسلام ربيعي من نادي الطالبية ، كريم سلطان من نادي الشعلة الليبي ، محمد أنوش من نادي إيديال ، عبد الرحمن فكر الله من مركز شباب الزيدية ، فؤاد أحمد من نادي الإنتاج الحربي ، محمد السوري من نادي الهرم.


وصرح أسامة محمد نور رئيس مجلس إدارة نادي الشعلة أوليمبيك أن الفريق يمتلك العديد من العناصر القوية للمنافسة في الدوري القسم الرابع.


وأضاف "أسامة نور" أن النادي يمتلك مجموعة مميزه من اللاعبين بقطاع الناشئين والذي يشارك في البطولات لأول مرة في تاريخه ، حيث حقق نتائج جيدة في المشاركة الأولى له.


وإختتم رئيس مجلس إدارة نادي الشعلة أوليمبيك إنه يسعى للصعود الى الدوري القسم الثالث في أولى مشاركاته في دوري كرة القدم بمصر.

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