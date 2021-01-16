ضبط عاطلان وبحوزتهما 10 الأف قرص مخدر قبل ترويجها ببني سويف

السبت 16/يناير/2021 - 04:51 م
بوابة الفجر
احمد فتحي الدسوقي

ألقت مباحث الفشن ببني سويف القبض علي عاطلين وبحوزتهما 10 الاف قرص مخدر قبل ترويجها علي عملاءهما مدمني المخدرات.

كان الرائد احمد حسين رئيس مباحث الفشن قد تلقي معلومات من أحد مصادرة السرية تفيد قيام عاطلان "محمود. ش" و"رجب. ر" مقيمان بمدينة الفشن بالاتجار في المواد المخدرة وانهما بصدد جلب كمية من الأقراص المخدرة لترويجها علي عملاءهما بقري ومدينة الفشن.

وعلي الفور وبعد التاكد من صحة المعلومات وتقنين الاجراءات تمكن النقباء عمرو حسونة ومسعد ذكي وحسين ابراهيم معاونوا المباحث من اعداد كمين للمتهمين أثناء جلب الحبوب المخدرة وتم ضبطهما وبحوزتهما 10 الأف قرص مخدر قبل توزيعهما علي عملاءهما.

وتم ضبط 202 الف جنية و2 جهاز محمول تم تحرير محضر بالواقعة، واخطرت النيابة للتحقيق.

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