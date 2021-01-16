التبرع بمستلزمات طبية وأجهزة إلى مستشفيات العزل بالإسكندرية

السبت 16/يناير/2021 - 04:48 م
بوابة الفجر
دينا حسن- محمد رجب
أهدى اليوم السبت أعضاء مجلس النواب والشيوخ بحزب مستقبل وطن في ٢٥ ألف قطعة مستلزمات طبية و٣٠ جهاز مونيتور للدعم مستشفيات العزل بالمحافظة وذلك في إطار مبادرة مساعدة وزارة الصحة لتزويدها بالأدوات الوقائية، الأجهزة الطبية ضمن المبادرة التي أطلقها الحزب لدعم القطاع الطبي.

ووجه الدكتور خالد عبد الغني وكيل وزارة الصحة بالاسكندرية الشكر لاعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن حزب مستقبل وطن علي دورهم في دعم القطاع لصحي بالاسكندرية.


وقال النائب رزق راغب ضيف الله، إن هذه المبادرة تأتي كمساهمة من الحزب في دعم القطاع الطبي ومستشفيات العزل بالمحافظة لتقديم أفضل مستوى من الخدمات الطبية لعلاج المواطن، وذلك انطلاقًا من الدور المجتمعي لحزب مستقبل، وتحت رعاية المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس الحزب، وتنفيذا لتوجيهات المهندس أشرف رشاد الشريف النائب الأول لرئيس الحزب والأمين العام.

وأشاد ضيف الله، بالإجراءات الفعالة التي تتخذها الحكومة المصرية، في مكافحة انتشار الفيروس منذ بدء الجائحة وتوفير العلاج المجاني بمستشفيات العزل المنتشرة بكل المحافظات، مؤكدًا أن التكاتف من كافة المؤسسات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني والاحزاب ونشر الوعي هو الهدف لعبور تلك الجائحة العالمية.

و قال النائب رزق راغب ضيف الله امين الحزب بالمحافظة إن اعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن الحزب بالاسكندرية اهدوا ٢٥ ألف قطعة من المستلزمات الطبية و٣٠ جهاز مونيتور تم تسليمهم إلى وزارة الصحة بالاسكندرية ممثلة في الدكتور خالد عبد الغني وكيل الوزارة لتوزيعهم علي مستشفيات العزل بالمحافظة.

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