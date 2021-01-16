تعيين 964 شاباً وفتاة بالمنيا بالقطاع الخاص والاستثماري خلال ديسمبر

السبت 16/يناير/2021 - 04:44 م
بوابة الفجر
أحمد الخميسي - كلينتون يسرى
علن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا أنه تم تشغيل 964 شابًا وفتاة من جميع المؤهلات بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري خلال شهر ديسمبر، الماضي، حيث تم تعيينهم بالجهات المختلفة على مستوى الجمهورية، وتم ارسال شهادات القيد "كعب العمل" لمديرية القوى العاملة، بعد استيفائها من جهة التعيين.


وأكد المحافظ انه يجري التنسيق والمتابعة مع جميع القطاعات لإتاحة فرص عمل حقيقية للشباب، كما تعمل المحافظة من خلال عدد من البرامج والمبادرات على منح قروض للشباب لعمل مشاريع صغيرة ومتناهية الصغر، منها جهاز تنمية المشروعات، صندوق التنمية المحلية، مبادرة مشروعك وكذلك جهاز شباب الخريجين.

هذا ويمكن التقدم للوظائف التي تعلن عنها وزارة القوي العاملة من خلال متابعة نشرة التوظيف القومية على موقع الوزارة والتي تصدر كل شهرين.

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