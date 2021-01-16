صحة المنيا تقدم الخدمات الطبية لـ 6208 سيدة

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أعلن الدكتور محمد نادى وكيل وزارة الصحة بالمنيا انه تم فحص6208 سيدة من السيدات الحوامل وذلك ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية للعناية بصحة الام والجنين، وذلك في اطار جهود الدولة للاهتمام بالصحة العامة للمواطنين وتنفيذا لتوجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة وبرعاية اللواء أسامه القاضي محافظ المنيا.



وأضاف "نادى" أن المبادرة تهدف لفحص السيدات الحوامل من اول يوم في الحمل حتى الولادة وذلك بهدف الكشف المبكر عن العديد من الامراض اهمها الفيروس الكبدي B " ومرض الزهرى وفيروس نقص المناعة البشرى "، إلى جانب فحص الضغط وإجراء القياسات الفيزيائية الخاصة بالوزن والطول وقياس نسبة السكر فى الدم، وذلك لمنع انتقال الأمراض من الأم للجنين.



من جانبه، أوضح دكتور أحمد خليل منسق المبادرات الرئاسية بمحافظة المنيا ان المبادرة تتم في 260 وحدة صحية ومركز طبى وذلك في جميع الادارات الصحية على مستوى محافظة المنيا عن طريق فرق طبية مدربة مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة وإتباع أساليب مكافحة العدوى.