صحة المنيا تقدم الخدمات الطبية لـ 6208 سيدة

السبت 16/يناير/2021 - 04:43 م
بوابة الفجر
أحمد الخميسى - هناء البشيرى
أعلن الدكتور محمد نادى وكيل وزارة الصحة بالمنيا انه تم فحص6208 سيدة من السيدات الحوامل وذلك ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية للعناية بصحة الام والجنين، وذلك في اطار جهود الدولة للاهتمام بالصحة العامة للمواطنين وتنفيذا لتوجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة وبرعاية اللواء أسامه القاضي محافظ المنيا.

وأضاف "نادى" أن المبادرة تهدف لفحص السيدات الحوامل من اول يوم في الحمل حتى الولادة وذلك بهدف الكشف المبكر عن العديد من الامراض اهمها الفيروس الكبدي B " ومرض الزهرى وفيروس نقص المناعة البشرى "، إلى جانب فحص الضغط وإجراء القياسات الفيزيائية الخاصة بالوزن والطول وقياس نسبة السكر فى الدم، وذلك لمنع انتقال الأمراض من الأم للجنين.

من جانبه، أوضح دكتور أحمد خليل منسق المبادرات الرئاسية بمحافظة المنيا ان المبادرة تتم في 260 وحدة صحية ومركز طبى وذلك في جميع الادارات الصحية على مستوى محافظة المنيا عن طريق فرق طبية مدربة مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة وإتباع أساليب مكافحة العدوى.

أخبار تهمك

عاجل.. نجم الزمالك على رادار سموحة

منذ حوالي 4 ساعات

الكشف عن قيمة صفقة انتقال حسين الشحات للأهلي

منذ ساعتين و 14 دقيقة

مدرب مانشستر يونايتد يتحدى صلاح ونجوم ليفربول

منذ أقل من ساعة

عاجل.. إعادة تفعيل حسابات ترامب على مواقع التواصل الاجتماعي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. الزمالك يتلقى ضربة موجعة قبل مباراة الجونة

منذ حوالي 21 ساعة

بشرى سارة لجماهير الأهلي قبل المونديال

منذ نصف ساعة

عاجل.. المقاولون العرب يستهدف نجم الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة موسيماني في مباراة الأهلي والبنك

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. عملاق أوروبي يهدد إنتقال أسامة جلال للزمالك

منذ ساعتين و 55 دقيقة

بشرى سارة لبرشلونة بشأن لاوتارو مارتينيز

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. صلاح يكشف موقفه من سياسة كلوب

منذ يوم

عاجل- انسحاب أحد الأندية المنافسة على نهائيات كأس العالم للأندية

منذ يوم

موسيماني يعقد جلسة مطولة مع ناصر ماهر على هامش مران الأهلي

منذ 35 دقيقة

عاجل .. تنظيم الإتصالات يتلقى 55 ألف شكوى من مستخدمي المحمول خلال الربع الأخير من 2020 (انفوجراف)

منذ حوالي 6 ساعات

مفاجأة كبرى.. بيراميدز يستهدف التعاقد مع قلب الأهلي النابض

منذ حوالي 21 ساعة

نجم الأهلي مطلوب من ٣ أندية في الإمارات

منذ حوالي 5 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
04:59 م

بشرى سارة لجماهير الأهلي قبل المونديال

عاجل.. إعادة تفعيل حسابات ترامب على مواقع التواصل الاجتماعي

02:09 م

عاجل.. عملاق أوروبي يهدد إنتقال أسامة جلال للزمالك

02:33 م

بشرى سارة لبرشلونة بشأن لاوتارو مارتينيز

03:30 م

عاجل .. تنظيم الإتصالات يتلقى 55 ألف شكوى من مستخدمي المحمول خلال الربع الأخير من 2020 (انفوجراف)

11:46 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 2 | زفاف مـــولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 24.. «العائلة» رصاصة وحيد حامد وإسماعيل عبد الحافظ فى قلب الإرهاب الأسود

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: مستقبل ترامب خارج البيت الأبيض