محاضرة بالفيديو للاعبي الأهلي استعدادًا لمباراة البنك غدًا

السبت 16/يناير/2021 - 04:31 م
بوابة الفجر
علي نبوي

حرص الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على عقد محاضرة بالفيديو مع اللاعبين قبل انطلاق المران عصر اليوم على ملعب التتش؛ استعدادا لمواجهة البنك الأهلي.


وحرص موسيماني على الحديث مع اللاعبين في الجوانب الفنية والخططية، وطريقة اللعب التي يرغب في تنفيذها خلال مواجهة البنك الأهلي في المحاضرة الفنية التي عقدها اليوم.


ويلتقي الأهلي مع البنك الأهلي مساء غدٍ على استاد حرس الحدود المكس، ضمن منافسات الجولة الثامنة  في بطولة الدوري الممتاز.

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