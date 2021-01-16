محاضرة بالفيديو للاعبي الأهلي استعدادًا لمباراة البنك غدًا
السبت 16/يناير/2021 - 04:31 م
علي نبوي
حرص الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على عقد محاضرة بالفيديو مع اللاعبين قبل انطلاق المران عصر اليوم على ملعب التتش؛ استعدادا لمواجهة البنك الأهلي.
وحرص موسيماني على الحديث مع اللاعبين في الجوانب الفنية والخططية، وطريقة اللعب التي يرغب في تنفيذها خلال مواجهة البنك الأهلي في المحاضرة الفنية التي عقدها اليوم.
ويلتقي الأهلي مع البنك الأهلي مساء غدٍ على استاد حرس الحدود المكس، ضمن منافسات الجولة الثامنة في بطولة الدوري الممتاز.