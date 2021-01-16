تغريم 25 مواطنًا في حملة بالأقصر لعدم ارتدائهم الكمامات (صور)
السبت 16/يناير/2021 - 04:24 م
طاهر الحساني
شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إسنا جنوب الأقصر برئاسة إبراهيم نصير حملة مكبرة، اليوم السبت، شملت المرور على مواقف السيارات ومداخل المدينة، للتأكد من اتباع الإجراءات الاحترازية حرصا على سلامة المواطنين، وذلك برفقة عبد الرحيم طايع نائب رئيس المركز ومختار عبد المنعم مدير الاشغالات.
جاء ذلك، في اطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، بالمتابعة الدورية للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا بنطاق المراكز والمدن.
وخلال الحملة تم ضبط 25 مواطن بدون كمامات، وطلب المواطنين التصالح الفوري وتم تحرير المحضر ودفع قيمة الغرامة "50 جنيه"، وذلك في إطار مواجهة مخالفات الإجراءات الوقائية المتبعة لمكافحة فيروس كورونا.
وشدد رئيس المركز على مدير المواقف والسائقين بعدم السماح للمواطنين باستقلال السيارات أو دخول المواقف دون إرتداء الكمامة الواقية حفاظا على سلامتهم حيث ستحصل غرامة فورية للمخالفين وقيمتها 50 جنيهًا، وفى حالة الامتناع عن السداد، سيتم تحويل المخالف فورًا للنيابة.
وأكد بأنه سيتم المرور بصفة مستمرة على المواقف ووسائل النقل العامة والشوارع للتأكد من التزام المواطنين باتخاذ الاجراءات الاحترازية حفاظا على سلامتهم من انتشار فيروس كورونا.