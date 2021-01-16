تغريم 25 مواطنًا في حملة بالأقصر لعدم ارتدائهم الكمامات (صور)

السبت 16/يناير/2021 - 04:24 م
بوابة الفجر
طاهر الحساني

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إسنا جنوب الأقصر برئاسة إبراهيم نصير حملة مكبرة، اليوم السبت، شملت المرور على مواقف السيارات ومداخل المدينة، للتأكد من اتباع الإجراءات الاحترازية حرصا على سلامة المواطنين، وذلك برفقة عبد الرحيم طايع نائب رئيس المركز ومختار عبد المنعم مدير الاشغالات.

جاء ذلك، في اطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، بالمتابعة الدورية للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا بنطاق المراكز والمدن.

وخلال الحملة تم ضبط 25 مواطن بدون كمامات، وطلب المواطنين التصالح الفوري وتم تحرير المحضر ودفع قيمة الغرامة "50 جنيه"، وذلك في إطار مواجهة مخالفات الإجراءات الوقائية المتبعة لمكافحة فيروس كورونا.

وشدد رئيس المركز على مدير المواقف والسائقين بعدم السماح للمواطنين باستقلال السيارات أو دخول المواقف دون إرتداء الكمامة الواقية حفاظا على سلامتهم حيث ستحصل غرامة فورية للمخالفين وقيمتها 50 جنيهًا، وفى حالة الامتناع عن السداد، سيتم تحويل المخالف فورًا للنيابة.
وأكد بأنه سيتم المرور بصفة مستمرة على المواقف ووسائل النقل العامة والشوارع للتأكد من التزام المواطنين باتخاذ الاجراءات الاحترازية حفاظا على سلامتهم من انتشار فيروس كورونا.

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