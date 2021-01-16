استمرار حبس عصابة الشرطة المزيفة لاتهامهم بالنصب  على مقاول

السبت 16/يناير/2021 - 04:07 م
بوابة الفجر
إيريني صفوت
قرر قاضي المعارضات، بمحكمة شمال الجيزة، استمرار حبس عصابة الشرطة المزيفة، ١٥ يوم على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بالنصب عل مقاول بالجيزة. 

وكشفت التحقيقات، عن تفاصيل واقعة سرقة مواطن وإكراهه على توقيع عقود بيع وإيصالات أمانة بالجيزة، وضبط مرتكبى الواقعة.

تبلغ لقسم شرطة إمبابة بمديرية أمن الجيزة من (مقاول - مقيم بدائرة القسم ) بحضور شخصان مجهولان لمسكنه إدعيا أنهما من رجال الشرطة وقاما بتفتيش المنزل وإستوليا على (طبنجة وخزينتين وعدد من الطلقات من ذات العيار "مرخصة له بغرض الدفاع "، مبلغ مالى، عدد 2 هاتف محمول ) وقاموا بإقتياده لداخل مركبة "توك توك" والتوجه به إلى منطقة قريبة من محور 26 يوليو وحاولوا إكراهه على توقيع ( عقد بيع شقة على بياض، مجموعة من إيصالات الأمانة ) ولدى إستغاثته بالأهالى تخليا عنه وفرا هاربين.

بتكثيف التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة، وأن وراء إرتكابها ( عاملين، نجار - مقيمين بدائرة القسم – لإثنين منهم معلومات جنائية ).

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام أسفرت عن ضبطهم، وبحوزة ( النجار ) جميع المسروقات.. وبمواجهتهم إعترفوا تفصيليًا بإرتكابهم الواقعة وقرر أحدهم أنه نظرًا لوجود خلافات بينه وبين المجنى عليه لسابقة صدور حكم ضده بطرده من شقة مستأجرة ملك المجنى عليه، فعقد العزم على الإنتقام منه وسرقته وأخذ توقيعه على العقد وإيصالات الأمانة، وفى سبيل تنفيذ مخططه إستعان بالمتهمان الآخران لإرتكاب الواقعة مقابل تحصلهما على مبلغ مالى، وبمواجهة المتهمان بما جاء بإعترافات المتهم الأول أقرا بها، وأضافا بأن مركبة "التوك توك" المستخدمة فى إرتكاب الواقعة مستأجرة دون علم قائدها بالواقعة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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