مؤلف "فاضي شوية" لـ"الفجر الفني": كتبت الأغنية 4 مرات.. وظروف نفسية صعبة وراء كتابتي للأغنية (حوار)

ما هي بدايتك في مجال كتابة الشعر الغنائي؟



بدأت في مجال الشعر الغنائي منذ عام 2005 فيما يقرب من 15 عام وطرحت كتاب بعنوان "نُص عُمر" في عام 2009 وحصدت به المركز الأول في مسابقة "وبقة وقلم" ثم الديوان الثاني في عام 2014 بعنوان "الطبعة الشعبية" وفزت بجائزة أحمد فؤاد نجم التابعه لمؤسسة نجيب ساويرس في 2015.





كيف كانت كواليس كتابتك للأغنية وهل هناك موقف دفعك لكتابتها؟



مررت بظروف احباط في عام 2013 وذلك بسبب ظهور موجة جديدة في الشعر العامية تطرح نفسها على الكتابة، وظهور عدد من الشعراء الجدد في الزجل وتفاعل معهم الجمهور وتم تسليط الضوء الإعلامي عليهم وأصبح هو التيار السائد، فقررت الاعتزال والابتعاد عن الشعر والكتابة لأننى لم استطيع السير في هذا الطريق بسبب حبي للشعر الغنائي والقصيدة المغناة مدرسة "أحمد حجاب"، "أحمد فؤاد نجم"، "عبدالرحيم منصور"، "عبدالرحمن الأبنودي".



وهنا جاء دور زوجتي الروائية "دعاء عبده" التي ادين لها بكل الحب وأوجه لها الشكر من خلال هذا الحوار، لأنها دعتمنى ووقفت بجانبي في هذه المحنة وغيرها، وطلبت منى المقاومة وعدم الاعتزال وأن أكتب ما بداخلى من حزن في قصيدة وهي قصيدة "فاضي شوية" بالنص الأصلي الذي نشره المطرب حمزة نمرة عبر صفحته على موقع "فيس بوك".





كيف وصلت أغنية "فاضي شوية" لـ حمزة نمرة؟



في عام 2015 وبعدما فزت بجائزة "احمد فؤاد نجم" كان يشارك في المسابقة شاعر يدعي "محمد السيد" كتب العديد من الأغاني للمطرب حمزة نمرة، وطلبت منه أن يرسل له قصيدة "فاضي شوية" بسبب توافق كلمات الأغنية مع اللون الذي يقدمه حمزة نمرة في الغناء.



وفي عام 2017 تواصل معى المطرب حمزة نمرة وأشاد بجمال القصيدة وأنه سيبدأ العمل عليها، وكان المقرر أن تطرح في ألبوم "هطير من تانى" 2018، لكن لم تطرح في هذا الألبوم بسبب عدم وجود لها لحن.



وفي شهر أغسطس الماضي تواصل معي حمزة نمرة وسأل عن القصيدة هل مازالت متاحة، قائلاُ:" انا كنت شايف الأغنية على حمزة نمرة فقط"، ومن هنا بدأنا العمل على الأغنية، وتم تسجيل الأغنية 5 مرات قبل طرحها، "حمزة نمرة سجل الأغنية 5 مرات ويرسلهالى ولأصدقائنا مع التعديل حتى ظهرت بهذا الشكل".





هل تدخل حمزة نمرة في إعادة صياغة قصيدة "فاضي شوية"؟



لا، لم يتدخل بل أعطاني مطلق الحرية في الكتابة وتغير بعض الكلمات التي تم الاتفاق عليها، وطلب أن اكتب باقي الكلمات بنفس الروح، قائلاُ:" اشتغلت على الأغنية 4 مرات"،





هل توقعت نجاح أغنية "فاضي شوية"؟



في الحقيقة لا، بل كنت أحلم بنجاح الأغنية، وبعد ما تم طرح الأغنية كنت متوترًا جدا، ولكن طمئنتني زوجتي قائلاُ:" طبطبت عليا" وقال بأن الأغنية قريبة من الجمهور وستنال إعجابهم وبالفعل الأغنية كانت فتحة خير عليا بحب الناس.





متي شعرت بنجاح أغنية "فاضي شوية"؟



"انا حسيت بالنجاح مرتين، المرة الأول بعدما طرح حمزة نمرة الكليب عبر "يويتوب"، والمرة الثانية بعدما نشر حمزة كلمات الأغنية الأصلية عبر "صفحته الشخصية على "فيس بوك" قبل تغير الكلمات ووجدت أن تعليقات الجمهور على كلمات الأغنية الأصلية نالت إعجابهم.





ما الانطباع الذي كونته عن حمزة نمرة بعد التعاون معه في أغنية "فاضي شوية"؟





فنان كبير وموهوب وجرئ جدا ومحترم وعادل في التعامل، وانطباعي زاد عنه بعدما تعاونا في أغنية "فاضي شوية"، وبيعتمد على الجملة الجميلة، بالإضافة الى أن حمزة نمرة يعمل معه فريق كبير من الشعراء المميزين قائلاُ:" احتواني كشاعر غنائي جديد بينهم"، وكلموني وباركولى على الأغنية وأوجه لهم الشكر.





كلمات الأغنية تميل الى العتاب.. هل كتبت الأغنية لصديق قديم أم لحبيب قديم؟





لا، خضت تجربة صعبة كما وضحت لك في فترة بسبب ظهور موجة جديدة من شعر الزجل، ولكن تركت الجمهور يستخدم الأغنية كما يشاء، قائلاَ:" ممكن شخص يبعتها لحبيبته أو زوجته ويتصالحوا، وفي فيديوهات بتجيلى من ناس كتير وهما بيتصالحوا بس مينفعش انشرها".





أبرز من هنئك على نجاح الأغنية من الشعراء؟





الأستاذ محمد رفاعي الذي قدم أعمال كبيرة وكثيرة مع أبرز نجوم الوطن العربي، مثل "اليسا، وعمرو دياب"، الاستاذ مدحت منير وبوجه ليهم الشكر من خلال هذا الحوار، بالإضافة الى أصدقائي الشعراء.





هل تواصل معك أي فنان للتعاون معًا بعد نجاح "فاضي شوية"؟





طبعا، في عروض كتير من مطربين كبار في مصر والوطن العربي أنا من جمهورهم وحاليا بعيش لحظات جميلة واتنمى أن عملى معهم ينال إعجاب الجمهور الذي كاب سبب في نجاح "فاضي شوية".





لمن من المطربين تتمنى أن تكتب لهم أغاني؟





كل نجوم مصر والوطن العربي، وبالأخص الفنان حمزة نمرة والحمد لله نجحت التجربة، وفي انتظار باقي الأعمال.





من هو مثلك الاعلى في كتابة الشعر؟





الاستاذ عبدالرحمن الأبنودي، أحمد فؤاد نجم، عبدالرحيم منصور، سيد حجاب، فؤاد قاعود، فؤاد حداد، هؤلاء النجوم والكتاب الكبار من أثروا في المشهد الشعري في مصر، والوطن العربي.





هل تفكر في دخول السينما من خلال كتابة أفلام ومسلسلات؟





ممكن أدخل السينما من خلال أغاني الأفلام، ولكن ليس كتابة سيناريو، قائلاُ:" انا نجحت في الأغنية لأنى مركز فيه وكذلك كتابة السيناريو، كل شخص يتخصص في حاجه هينجح اكثر".







حدثنا عن حياتك المهنية؟



انا أعمل في أحدي شركات الاتصالات في قطاع أمن المعلومات ما يقرب من 10 أعوام، وفي فترة المراهقة عملت في أكثر من مجال أبرزهم محلات تغليف وتعبئة، وفترة في دار نشر كتب.





ما سبب قلة أعمالك الفنية والأدبية؟





"انا بتعب على الشغل جدا قبل ما أنزله، وبحب الاهتمام جدا وليس شرط كل سنة أطرح كتاب، والدليل وجودي في الوسط الأدبي منذ 15 عام ولم أطرح الا كتابين والحمد لله حصدت بيهم جوائز كثيرة"، وأحب اتقان العمل.





ما هو حلمك في الكتابة الأدبية والشعر الغنائي؟





طموحى وحلمي هو تقديم كتابة تحترم الجمهور، والارتفاع بالأغنية المصرية في العالم العربي كله في المكانة التي تستحقها، كما لاحظنا عدد كبير من شباب الوطن العربي غنوا أغنية "فاضي شوية" عبر اليويتوب والفيس بوك واختلفت اللكنات ولكن اتفقوا على اللهجة المصرية "قوة ناعمة" بأن كلامك المصري متصدر الأعلى استماعا عبر منصات الوطن العربي، وهذا النجاح والفكرة وهي حلمي وحلم أصدقائي الشعراء.





ما الجديد لك في الأعمال الأدبية؟





أعمل حاليا علي ديوان "الحب في شارع الجيش" ويحكي عن قصة حب ولد في شارع الجيش والمقرر أن يطرح في هذا العام مع دار فهرس للنشر.





هل تفكر في خوض تجربة كتابة كلمات مهرجانات؟





المهرجان اتفرض علينا وموجود بين الجمهور، ولكن المهم بالنسبة لي وجود توازن بين الأغاني والمهرجانات، والجمهور بيختار الأغنية الحلوه، وعلى سبيل المثال بعدما تطرحت أغنية مكتوبة بطريقة جيدة الجمهور اختارها واصبحت المهرجانات ليست في الصدارة "مع احترامي ليهم"، وستجد أن بعد طرح عدد كبير من المهرجانات في نفس الوقت يبدأ الجمهور في اختيار الأفضل، هكذا المقارنة بين كلمت أغنية ولحن مميز وأداء رائع وبين المهرجان.







كثيرا ما نقرأ ونستمع عن قصص نجاح كثيرة، والاهم من قصة النجاح هو الاصرار والمثابرة والثقة بالنفس ولكن قصة نجاح الشاعر خليل عز الدين مؤلف أغنية "فاضي شوية" لـ المطرب حمزة نمرة تختلف عن باقي قصص النجاح العادية حيث بدأ رحلته من 15 عام وصدر له أول كتاب عام 2009 بعنوان "نُص عُمر"، وفاز بمسابقة "ورقة وقلم" وحصد المركز الأول، وكان من ضمن المحكيم في تلك المسابقة، الشاعر الكبير سيد حجاب، الذي وجه لـ "خليل" رسالة قائلًا:" مبشر"، ثم طرح الديوان الثاني له عام 2014 بعنوان "الطبعة الشعبية"، وفاز حينها بجائزة أحمد فؤاد نجم.وتعد أغنية "فاضي شوية" أول أغنية له في الشعر الغنائي ونجحت في الوصول لقلوب الجمهور في مصر والوطن العربي، وكان لـ "الفجر الفني" لقاء مع الشاعر خليل عزالدين، ليحكي لنا عن كواليس كتابة الأغنية وردود أفعال الجمهور ورحلته الطويلة في كتابة الشعر والكتب، والى نص الحوار.