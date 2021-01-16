حبس المتهمة بقتل نجلة زوجها بعد ضربها بأكتوبر

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أمرت النيابة العامة، بأكتوبر، بحبس ربة منزل، ٤ أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامها بقتل طفلة زوجها التي تبلغ من العمر، ٣ سنوات بعد الاعتداء عليها بالضرب بمدينة ٦ اكتوبر



وأمرت النيابة، في وقت سابق، بتشريح جثة الطفلة، للوقوف على ظروف الواقعة وملابساتها.



تلقى قسم شرطة ثالث أكتوبر، بلاغا يفيد مصرع طفلة نتيجة الاعتداء عليها بالضرب، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين أن طفلة تبلغ من العمر 3 سنوات، تعرضت للضرب على يد زوجة أبيها، بسبب بكائها المستمر.



تمكن رجال المباحث من ضبط المتهمة، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.



