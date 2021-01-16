عاجل.. سلبية المسحة الطبية للاعبي الأهلي قبل مواجهة البنك

قال الدكتور أحمد أبوعبلة، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن المسحة الطبية التي أجراها الفريق أمس استعدادا لمواجهة البنك الأهلي جاءت سلبية.









وأجرى لاعبو الفريق والجهاز الفني مسحة طبية قبل انطلاق المران أمس، وفقا للبروتوكول الطبي المتبع قبل المباريات الرسمية.









ويلتقي الأهلي مع البنك الأهلي مساء غد الأحد ضمن منافسات الجولة الثامنة في بطولة الدوري الممتاز.









وكان الأهلي قد حقق الفوز على الإنتاج الحربي بأربعة أهداف مقابل هدف في الجولة السابعة، ويتصدر الفريق ترتيب جدول المسابقة برصيد ١٦ نقطة.



