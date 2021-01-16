السيسي يستقبل رئيس البرلمان العربي

السبت 16/يناير/2021 - 03:55 م
بوابة الفجر
رقية جمال
استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، عادل العسومي، رئيس البرلمان العربي، وذلك بحضور الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، وسامح شكري وزير الخارجية.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن اللقاء تناول مناقشة "تعزيز دور البرلمان العربي من اجل الحوار والديمقراطية". 

ورحب الرئيس بالسيد العسومي في مصر، مؤكدًا دعم مصر الكامل للبرلمان العربي باعتباره منبر يتفاعل مع شواغل الرأي العام للشعوب العربية إزاء مختلف القضايا الحيوية، وامتداد دوره للمساهمة في ترسيخ الاستقرار باعتباره قوة دفع شعبية لمنظومة العمل العربي، وشريكًا فاعلًا في خدمة المصالح العليا للأمة العربية وتوثيق الروابط بين شعوبها. 

من جانبه؛ أعرب العسومي عن تشرفه بلقاء الرئيس؛ مثمنًا دور مصر في دفع العمل العربي المشترك على شتى الأصعدة، بما فيها البرلمان العربي، على خلفية الخبرة والتجربة البرلمانية الرائدة لمصر، ومشيرًا كذلك إلى مسيرة التنمية غير المسبوقة التي تشهدها مصر حاليًا بقيادة السيد الرئيس والممتدة لكافة نواحي الحياة في مصر.

كما أكد  العسومي على دور الرئيس في صون الأمن القومي العربي، والذي تجسد بشكل واضح وقوي طوال السنوات الماضية في تناول مختلف القضايا العربية خاصة الخطوط المعلنة من قبله تجاه التدخلات الخارجية في ليبيا، مما أسهم بشكل مباشر في تقويض المخاطر. 

وفي هذا السياق؛ أكد الرئيس أن تلك الخطوط المعلنة هدفت بالأساس الى تحقيق التوازن والحفاظ على المسار السياسي للقضية الليبية، مشددًا سيادته على أن وحدة المواقف من شأنها أن تمكن الدول العربية من وضع خطوط مماثلة لصون محددات الأمن القومي العربي تجاه جميع القضايا.

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