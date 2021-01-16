حواس يسلم جائزة الأفضل 2020 لأثريين ومرمم

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سلّم اليوم السبت، الدكتور زاهي حواس عالم الآثار ووزير الآثار الأسبق، الجائزة السنوية لمركز زاهي حواس للمصريات لأفضل أثري ومرمم لعام ٢٠٢٠ ، وذلك للعام الثالث على التوالي.



وحصل على جائزة أفضل أثري كل من صلاح الماسخ، كبير مفتشى آثار الكرنك عن أعمال حفائر طريق الكباش، ومحمد وهب الله، مفتش الآثار بتونا الجبل عن أعمال حفائر تونا الجبل، كما حصل سعدي عوض، مدير ترميم بمعبد الكرنك على جائزة أفضل مرمم عن أعمال ترميم كباش معبد الكرنك.



وجرت العادة أن تُمنح هذه الجائزة تزامنا مع الإحتفال بعيد الآثاريين الموافق ١٤ يناير من كل عام أثناء الإحتفال به بدار الأوبرا المصرية، ولكن في ظل أزمة جائحة فيروس كورونا، تم الإعلان عن الجوائز وتقديمها إلى الفائزين بها.



وتُمنح جائزة الدكتور زاهى حواس السنوية لأفضل أثرى ومرمم من العاملين بالمجلس الأعلى للآثار منذ عام ٢٠١٨م، وقدرها ١٥ ألف جنيه لكل فائز. وخلال العام الماضي قام د. زاهى حواس برفع قيمة الجائزة لتصبح لأفضل اثنين من الأثريين ومرمم واحد سنويا.