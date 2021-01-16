القوات المسلحة تجري عمليات تطهير وتعقيم لمواقف سيارات الأجرة ومحطات المترو

واصلت الإدارات التخصصية بالقوات المسلحة، القيام بأعمال التعقيم والتطهير الوقائي اللازم لمجمع مواقف السلام النموذجي والذي يتردد عليه ما يقرب من 300 ألف مواطن يوميًا ويخدم التحرك بين محافظات شمال الصعيد والوجه البحري وضواحي محافظة القاهرة وما يتضمنه من سيارات وممرات داخلية وحوائط وأماكن انتظار الركاب.





وجاء ذلك انطلاقًا من المسئولية الاجتماعية للقوات المسلحة تجاه المجتمع المدني وفي إطار خطة معاونة أجهزة الدولة المختلفة لمجابهة خطر انتشار الموجة الثانية لفيروس كورونا واتخاذ كافة الإجراءات الاستباقية التي تكفل وقاية أبناء الشعب المصري.



وكما قامت القوات المسلحة بتطهير وتعقيم محطتي مترو الهايكستب وعدلي منصور وما تحتويه من واجهات وأرصفة وشبابيك حجز التذاكر وحوائط وأماكن انتظار بما يحقق ضمان سلامة وأمان المواطنين المترددين، وكذا تطهير وتعقيم موقفي عبود والمظلات والمناطق المحيطة بهما.





وحرصت القوات المسلحة على استخدام المواد الكيميائية المُطهرة والتي روعي فيها كافة الخصائص الصحية الآمنة بواسطة أحدث الأجهزة والمعدات لضمان تغطية أكبر مساحة ممكنة وبمعدلات أزمنة قياسية.



