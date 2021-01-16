الشهيد الــ(315).. "الأطباء" تنعي استشاري الكبد بالشرقية ومدير مستشفى الحميات سابقا

السبت 16/يناير/2021 - 03:42 م
بوابة الفجر
منى صموئيل


نعت النقابة العامة للأطباء الشهيد الدكتور حسين صيام، استشاري الكبد بالشرقية ومدير مستشفى الحميات سابقا، والذى توفى إثر الإصابة ب كوڤيد 19.


وأضافت النقابة، "خالص العزاء لأسرته الكريمة ونسأل الله أن يرحمه برحمته الواسعة وأن يُسكنه مع الأبرار والشهداء".

وأشارت النقابة ان الشهيد الدكتور حسين صيام، الطبيب رقم الــ(315)، من الأطباء الذين توفوا بفيروس كورونا منذ بدء جائحة الكورونا وحتى الأن.


وأكدت النقابة ان الأعداد المذكورة للأطباء الذي تم توثيق بياناتهم حتي الان تم التأكد من الوفاة بسبب إصابتهم بفيروس كورونا أثناء العمل، والأتصال بأهلهم للتأكد من خبر الوفاة والاستئذان في نشر النعي.


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