الشهيد الـ314.. "الأطباء" تنعى أستاذ النساء و التوليد بطب طنطا

نعت النقابة العامة للأطباء، الشهيد الدكتور محمد نبيه الغريب، أستاذ النساء والتوليد بطب طنطا، والذي توفى بعزل الجامعة إثر الإصابة بكوڤيد 19.





وأضافت النقابة، "خالص العزاء لأسرته الكريمة ونسأل الله أن يرحمه برحمته الواسعة وأن يُسكنه مع الأبرار والشهداء".





وأشارت النقابة، إلى أن الشهيد الدكتور محمد نبيه الغريب، الطبيب رقم الــ(314)، من الأطباء الذين توفوا بفيروس كورونا منذ بدء جائحة الكورونا وحتى الآن.



