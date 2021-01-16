أسعار العملات الأجنبية اليوم السبت 16-1-2021 أمام الجنيه المصري

السبت 16/يناير/2021 - 03:08 م
أسعار العملات اليوم
أسعار العملات اليوم

إستقرت أسعار العملات الأجنبية في البنوك اليوم السبت 16-1-2021 ، وذلك لعدم وجود تعاملات ، حيث أن يومي الجمعة والسبت يوافق عطلة البنوك الأسبوعية.

وننشر أسعار العملات الأجنبية وفقاً لأخر تحديث كالأتي :

سعر الدولار اليوم
استقر سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصرى وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، عند سعر 15.61 جنيه للشراء، و15.71 جنيه للبيع.
 
 
سعر اليورو الأوروبى اليوم
استقرسعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى اليوم، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، مسجلا 18.90 جنيه للشراء، 19.12 جنيه للبيع.

 

سعر الجنيه الإسترلينى اليوم
استقرسعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، مسجلا 21.25 جنيه للشراء، 21.49 جنيه للبيع.
 


سعر الريال السعودى اليوم
استقر سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى، طبقا لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى، عند 4.09 جنيه للشراء، و4.18 جنيه.

سعر الدينار الكويتى اليوم
استقرسعر صرف الدينار الكويتى أمام الجنيه، طبقاً لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى، 48.75 جنيه للشراء، و51.84 جنيه للبيع.

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