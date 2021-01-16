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بالتزامن مع فتح باب التقديم لإعارات المعلمين بوزارة التربية والتعليم، حتى آخر فبراير المقبل، فهناك بعض الشروط والأوراق المطلوب تقديمها للموافقة.



ويرصد "الفجر"، كل ما تريد معرفته عن شروط التقدم لإعارات المعلمين لعام 2021.



١. أعلنت إدارة الإعارات بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، فتح باب تلقى استمارة الراغبين فى التقدم للإعارات، حتى آخر فبراير المقبل.



٢. تحصيل الرسوم المقررة من المتقدم للإعارة إضافة إلى لشهادة طبية معتمدة من جهة رسمية تثبت صلاحية المتقدم للسفر للخارج.



٣. تقدم المعلمات بإقرار موافقة على سفرها للخارج دون اصطحاب الأطفال، وأن تكون الموافقة سارية طوال مدة الإعارة.



٤. وعلى من تتقدم للإعارة ذكر اسم المحرم في الطلب إن وجد.



٥. يقدم المعلم صورة طبق الأصل من قرار القيام بالعمل أول بداية التعيين.



٦. التقدم بصور المؤهلات الدراسية المذكورة في طلب التقدم للإعارة وصحيفة أحوال إلكترونية وورقية حديثة ومعتمدة من شئون العاملين وقرار التعيين وقرارات آخر ترقية.



٧. وتوضع هذه المستندات داخل حافظة وتسلم لقسم الإعارات بالإدارة التعليمية وصورة جواز سفر حديث سارٍ مدون به الوظيفة المتقدم لها.



وكانت إدارة الإعارات بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أعلنت فتح باب تلقى استمارة الراغبين فى التقدم للإعارات للعام الدراسی 2021، 2022، حتى آخر فبراير المقبل.



وحددت وزارة التربية والتعليم الأوراق والمستندات المطلوبة للتقدم للإعارات للعام الدراسى 20212022، على رأسها طلب إعارة معتمد من المدرسة وشئون العاملين بالإدارة عدد واحد صورة والأصل بالإدارة، وبطاقة الإعارة معتمدة من المدرسة وشئون العاملين بالإدارة 2 أصل وصورة منها للإدارة وإقرار المتقدم للإعارة، وصورة طبق الأصل لآخر تقريرين بتقدير كفء من شئون العاملين بالإدارة للمعينين الجدد وصور المؤهلات الدراسية المذكورة فى طلب التقدم للإعارة وصحيفة أحوال إلكترونية وورقية حديثة ومعتمدة من شئون العاملين وقرار التعيين وقرارات آخر ترقية.



ويقدم المعلم صورة طبق الأصل من قرار القيام بالعمل أول بداية التعيين، موضحة أن من له حق التقدم للإعارة من أمضى 36 شهرا فى التعيين ويترك المعلم أرقام هواتف المتقدم للإعارة وتكون مفعلة ويتحمل عاقبة غلق التليفون طول فترة التقدم ونهايتها وصورة من إلغاء تغيير المسمى الوظيفي، والمتقدم لمحافظة أخرى ولم يتم نقله يتقدم بأوراقه إلى المحافظة الأصلية التى بها ملفه ويقدم تقارير الكفاءة من المحافظة التى يعمل بها وشهادة صحية وتحفظ بالإدارة التعليمية التابع لها المتقدم قسم الإعارات وإقرار الزوج أو ولى الأمر بالموافقة على سفر الزوجة ويحفظ بالإدارة وإقرار معتمد بعدم السفر لأى بعثات من قبل.



وشددت الوزارة على ضرورة موافقة الأمن بالإدارة للمعلم المنقول من المدرسة للإدارة بعيدا عن التدريس وتوضع هذه المستندات داخل حافظة وتسلم لقسم الإعارات بالإدارة التعليمية وصورة جواز سفر حديث سارٍ مدون به الوظيفة المتقدم لها.



وأوضحت الوزارة، أنه بالنسبة للوظائف الإشرافية والموجهين يرفق صورة طبق الأصل من قرار المديرية أو الإدارة بالوظيفة المتقدم عليها ولا يعتد بالتكليف الداخلى الصادر من المدرسة وصورة ضوئية من الرقم القومى.



