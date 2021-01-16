الإمارات تسجل 3432 إصابة جديدة بفيروس كورونا

السبت 16/يناير/2021 - 03:11 م
الإمارات
الإمارات
وكالات

رصدت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في الإمارات، 3432 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 249.808 حالات.

 

وسجلت الصحة الإماراتية، وفاة 7 مصابين نتيجة تداعيات الإصابة بفيروس كورونا، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 740 حالة.

 

أجرت وزارة الصحة ووقاية المجتمع  في الإمارات، 151,096 فحصا جديدا خلال الساعات الـ 24 الماضية على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.

 

جاء ذلك تماشيًا مع خطة وزارة الصحة ووقاية المجتمع لتوسيع وزيادة نطاق الفحوصات في الإمارات بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا والمخالطين لهم وعزلهم،

 

وكانت الصحة الإماراتية، أعربت عن أسفها وخالص تعازيها ومواساتها لذوي المتوفين، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين، مهيبة بأفراد المجتمع التعاون مع الجهات الصحية والتقيد بالتعليمات والالتزام بالتباعد الاجتماعي ضماناً لصحة وسلامة الجميع.

 

وأكدت الصحة الإماراتية، شفاء 3118 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 222.106 حالات.


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