الكشف عن قيمة صفقة انتقال حسين الشحات للأهلي

السبت 16/يناير/2021 - 03:14 م
بوابة الفجر
أكد هيثم عرابي، رئيس نادي بلقاس، ومدير التعاقدات السابق بالنادي الأهلي أن صفقة حسين الشحات لصفوف النادي الأهلي لم تتكلف 150 مليون جنيه كما ردد البعض.

وقال في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "حسين الشحات تنازل عن رقم كبير مقابل الانضمام إلى الأهلي وتكلفت ما يقرب من 80 مليون جنيه".

وواصل :"لابد من الصبر على حسين الشحات ومنحه الفرصة للنهاية وعدم التسرع في التقييم عليه".

وأضاف :"هناك بعض الأشخاص سبب في تكريس مبدأ 150 مليون جنيه في صفقة حسين الشحات ومنهم مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق".



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