أمطار ورياح.. "الأرصاد" تُحذر من طقس الأحد

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بيانًا يكشف تفاصيل حالة الطقس المتوقعة الأحد الموافق 17 يناير 2021، على مدن ومحافظات الجمهورية، وجاءت التوقعات كالتالي:





طقس الأحد نهارًا:

- طقس معتدل على القاهرة والوجه البحري، والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة.

- طقس مائل للبرودة على السواحل الغربية معتدل على السواحل الشرقية، والرياح نشطة على السواحل الشمالية تكون مثيرة للرمال والأتربة على السواحل الشرقية.

- طقس دافئ على جنوب سيناء، والرياح نشطة.

- طقس معتدل على شمال الصعيد، والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة.

- طقس مائل للدفء على جنوب الصعيد، والرياح معتدلة.





طقس الأحد ليلًا

- طقس شديد البرودة على القاهرة والوجه البحري.

- طقس شديد البرودة على السواحل الشمالية.

- طقس بارد على جنوب سيناء.

- طقس شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد.





الظواهر الطبيعية:

- أمطار خفيفة إلى متوسطة (60% تقريبًا) على مناطق من (السلوم- مطروح- الإسكندرية- بلطيم- رشيد) على فترات متقطعة.

- أمطار خفيفة إلى متوسطة 50% تقريبًا على مناطق من (البحيرة- كفر الشيخ- الدقهلية) على فترات متقطعة.

- نشاط رياح مثير للرمال والأتربة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد.





الوصف الفني لخرائط الطقس:

- تتأثر البلاد بامتداد منخفض جوي على البحر المتوسط يؤثر برياح جنوبية غربية على شمال البلاد وامتداد مرتفع جوي على باقي الأنحاء ويتزامن مع منخفض جوي في طبقات الجو العليا.



