أمطار ورياح.. "الأرصاد" تُحذر من طقس الأحد
السبت 16/يناير/2021 - 03:13 م
رقية جمال
أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بيانًا يكشف تفاصيل حالة الطقس المتوقعة الأحد الموافق 17 يناير 2021، على مدن ومحافظات الجمهورية، وجاءت التوقعات كالتالي:
طقس الأحد نهارًا:
- طقس معتدل على القاهرة والوجه البحري، والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة.
- طقس مائل للبرودة على السواحل الغربية معتدل على السواحل الشرقية، والرياح نشطة على السواحل الشمالية تكون مثيرة للرمال والأتربة على السواحل الشرقية.
- طقس دافئ على جنوب سيناء، والرياح نشطة.
- طقس معتدل على شمال الصعيد، والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة.
- طقس مائل للدفء على جنوب الصعيد، والرياح معتدلة.
طقس الأحد ليلًا
- طقس شديد البرودة على القاهرة والوجه البحري.
- طقس شديد البرودة على السواحل الشمالية.
- طقس بارد على جنوب سيناء.
- طقس شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد.
الظواهر الطبيعية:
- أمطار خفيفة إلى متوسطة (60% تقريبًا) على مناطق من (السلوم- مطروح- الإسكندرية- بلطيم- رشيد) على فترات متقطعة.
- أمطار خفيفة إلى متوسطة 50% تقريبًا على مناطق من (البحيرة- كفر الشيخ- الدقهلية) على فترات متقطعة.
- نشاط رياح مثير للرمال والأتربة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد.
الوصف الفني لخرائط الطقس:
- تتأثر البلاد بامتداد منخفض جوي على البحر المتوسط يؤثر برياح جنوبية غربية على شمال البلاد وامتداد مرتفع جوي على باقي الأنحاء ويتزامن مع منخفض جوي في طبقات الجو العليا.
وعن درجات الحرارة المتوقعة غدًا الأحد، بالقاهرة العظمى 20 درجة والصغرى 11 درجة، والإسكندرية العظمى 17 والصغرى 10 درجة، ومطروح العظمى 17 درجة والصغرى 12 درجات، وسوهاج العظمى 21 درجة والصغرى 09 درجات، وقنا العظمى 22 درجة والصغرى 09 درجات، وأسوان العظمى 22 درجة والصغرى 10 درجة.
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