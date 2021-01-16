



بخطوات سهلة طريقة اضافة المواليد الجدد لـ "بطاقة التموين" عبر لينك موقع دعم مصر 2021 (وزارة التموين)





اضافة المواليد الجدد لـ بطاقة التموين مازال يتصدر محرك البحث كيفية اضافة المواليد الجدد لبطاقة التموين المطلب الذي طال انتظارة من قبل المواطنين محدودي الدخل بكل فئاته وهم كلا من “المطلقات والأرامل ومتحصلي معاش تكافل وكرامة”.





اضافة المواليد على بطاقة المواليد على دعم مصر

أعلنت وزارة التموين والتجارة الخارجية عن اتاحة اضافة المواليد الجدد من خلال موقع دعم مصر، حتى يتمكنوا من زيادة الدعم الذي يتم صرفة من قبل التموين، عقب تصريحات أدلى بها الدكتور على مصيلحي وزير التموين بإضافة مليون مولود جديد لبطاقات التموين للأسر الأكثر احتياجا بقيمة مالية 1.6 مليار جنية.





خطوات اضافة المواليد الجدد على بطاقة التموين

- الدخول على موقع دعم مصر ( اضغط هنا ).

- تحديد المحافظة التابع لها المواطن.

- كتابة رقم البطاقة التمونية بشكل صحيح.

- ثم كتابة الأسم بالكامل.

- كتابة الرقم القومي.

- كتابة مكتب التموين التابع له المواطن.

- الضغط اضافة مولود جديد.

- ملء البيانات المطلوبة عن المضافين.

- تحديد صلة القرابةبين المضافين وصاحب البطاقة التمونية.

- وأخيرا الضغط على ارسال الطلب.



