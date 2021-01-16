وزير الأوقاف: توفير الزي الأزهري لجميع الأئمة بجنوب سيناء

السبت 16/يناير/2021 - 02:59 م
بوابة الفجر
محمود الجلاد
استقبل محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء بمقر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية اليوم السبت، بشأن التنسيق لفرش وعمارة المساجد بالمحافظة، وتوفير الزي الأزهري لجميع الأئمة بالمحافظة، ومتابعة تنفيذ بروتوكولات تدريب الأئمة بالمحافظة وتوفير بعض منح الماجستير المجانية لهم.

وخلال اللقاء تم التنسيق مع كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لعقد دورة الإعلام الديني لشباب الإعلاميين المعنيين بالإعلام الديني يومي الجمعة والسبت 5-6 فبراير 2021م بمدينة شرم الشيخ تحت عنوان: (الإعلام الديني والتحديات المعاصرة) بالتعاون بين وزارة الأوقاف والمجلس الأعلى للإعلام ومحافظة جنوب سيناء، مع منح شهادة بحضور الدورة لجميع المشاركين.

واتفقا على عقد ندوة كبرى في ختام الدورة تحت عنوان: “التنمية في سيناء بين الحاضر والمستقبل” صباح الأحد الموافق 7 2 2021م في حضور نخبة من الإعلاميين.

كما تم الاتفاق على تخصيص مليونين ونصف المليون جنيه لإنهاء أعمال الصيانة والترميم بمسجد “الروضة” بمدينة الطور، منها مليون جنيه من الموارد الذاتية لوزارة الأوقاف، ومليون ونصف المليون من المحافظة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

وزير الاوقاف جنوب سيناء الزي الازهري

أخبار تهمك

عاجل- انسحاب أحد الأندية المنافسة على نهائيات كأس العالم للأندية

منذ يوم

مفاجأة كبرى.. بيراميدز يستهدف التعاقد مع قلب الأهلي النابض

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. صلاح يكشف موقفه من سياسة كلوب

منذ يوم

عاجل.. الزمالك يتلقى ضربة موجعة قبل مباراة الجونة

منذ حوالي 19 ساعة

مفاجأة موسيماني في مباراة الأهلي والبنك

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. عملاق أوروبي يهدد إنتقال أسامة جلال للزمالك

منذ ساعة و 24 دقيقة

عاجل.. إصابات كورونا ترتفع من جديد وتكسر حاجز الألف حالة (بيان رسمي)

منذ يومين

عاجل.. نجم الزمالك على رادار سموحة

منذ ساعتين و 27 دقيقة

ساسي يضع شرطا مستحيلا لتجديد عقده مع الزمالك

منذ حوالي 20 ساعة

بشرى سارة لبرشلونة بشأن لاوتارو مارتينيز

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل .. تنظيم الإتصالات يتلقى 55 ألف شكوى من مستخدمي المحمول خلال الربع الأخير من 2020 (انفوجراف)

منذ حوالي 4 ساعات

الزمالك يطالب باتشيكو بمشاركة هذا اللاعب

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. إعادة تفعيل حسابات ترامب على مواقع التواصل الاجتماعي

منذ أقل من ساعتين

الكشف عن قيمة صفقة انتقال حسين الشحات للأهلي

منذ 43 دقيقة

عاجل.. المقاولون العرب يستهدف نجم الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

نجم الأهلي مطلوب من ٣ أندية في الإمارات

منذ حوالي 4 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
02:09 م

عاجل.. إعادة تفعيل حسابات ترامب على مواقع التواصل الاجتماعي

عاجل.. عملاق أوروبي يهدد إنتقال أسامة جلال للزمالك

02:33 م

عاجل .. تنظيم الإتصالات يتلقى 55 ألف شكوى من مستخدمي المحمول خلال الربع الأخير من 2020 (انفوجراف)

11:46 ص

عاجل.. نجم الزمالك على رادار سموحة

01:30 م

مفاجأة موسيماني في مباراة الأهلي والبنك

12:27 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 2 | زفاف مـــولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 24.. «العائلة» رصاصة وحيد حامد وإسماعيل عبد الحافظ فى قلب الإرهاب الأسود

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: مستقبل ترامب خارج البيت الأبيض