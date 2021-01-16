وزير الأوقاف: توفير الزي الأزهري لجميع الأئمة بجنوب سيناء

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استقبل محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء بمقر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية اليوم السبت، بشأن التنسيق لفرش وعمارة المساجد بالمحافظة، وتوفير الزي الأزهري لجميع الأئمة بالمحافظة، ومتابعة تنفيذ بروتوكولات تدريب الأئمة بالمحافظة وتوفير بعض منح الماجستير المجانية لهم.



وخلال اللقاء تم التنسيق مع كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لعقد دورة الإعلام الديني لشباب الإعلاميين المعنيين بالإعلام الديني يومي الجمعة والسبت 5-6 فبراير 2021م بمدينة شرم الشيخ تحت عنوان: (الإعلام الديني والتحديات المعاصرة) بالتعاون بين وزارة الأوقاف والمجلس الأعلى للإعلام ومحافظة جنوب سيناء، مع منح شهادة بحضور الدورة لجميع المشاركين.



واتفقا على عقد ندوة كبرى في ختام الدورة تحت عنوان: “التنمية في سيناء بين الحاضر والمستقبل” صباح الأحد الموافق 7 2 2021م في حضور نخبة من الإعلاميين.



كما تم الاتفاق على تخصيص مليونين ونصف المليون جنيه لإنهاء أعمال الصيانة والترميم بمسجد “الروضة” بمدينة الطور، منها مليون جنيه من الموارد الذاتية لوزارة الأوقاف، ومليون ونصف المليون من المحافظة.



