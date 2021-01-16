إندونيسيا تسجل 14224 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت السلطات الصحية في إندونيسيا، اليوم السبت، أعلى زيادة يومية في حالات الإصابة بفيروس كورونا مع رصد 14224 إصابة جديدة، مما يرتفع إجمالي الإصابات إلى 896642.

وأعلنت السلطات الصحية في إندونيسيا، تسجيل 283 وفاة جديدة بالمرض خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية ليصل عدد الوفيات إلى 25767.

وكانت إندونيسيا، سجلت أعلى عدد إصابات ووفيات ناجمة عن كورونا في جنوب شرق آسيا.