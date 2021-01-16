عاجل.. عملاق أوروبي يهدد إنتقال أسامة جمال للزمالك

أجلت إدارة الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنبي الرد على عرض الزمالك من أجل الحصول على خدمات الدولي أسامة جلال مدافع الفريق البترولي خلال الأيام الماضية.









وعلم الفجر الرياضي أن اللاعب أخبر إدارة نادي إنبي أنه يتوف رعلى عرض من أحد عمالقة الدوريات الخمسة الكبرى والأولوية بالنسبة له خوض تجربة الإحتراف في القارة العجوز.









وفي حالة لم يتم وصول العرض المنتظر سيوقع اللاعب للزمالك حال موافقة الزمالك على الشروط التي يطرحخها فريق نادي إنبي خاصةً أن اللاعب خرج من حسابات حلمي طولان مؤخراً بسبب إعتماده على الثنائي رامي صبري وزياد بوغطاس.





