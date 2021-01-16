توقعات متباينة.. هل تحدث موجة ثالثة بكورونا حول العالم؟

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في ظل توقعات بقرب انتهاء الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد التي حصدت أرواح آلاف البشر وضحايا بالملايين، تتخوف سلطات الدول من حدوث موجة ثالثة.



ويرصد "الفجر"، آراء حول حدوث الموجة الثالثة بفيروس كورونا حول العالم.



قدوم الموجة الثالثة من كورونا

يتخوف العالم من حدوث موجة ثالثة من فيروس كورونا المستجد، حيث يقول الدكتور بسام الحجاوي، عضو لجنة مكافحة الأوبئة، إن بعض البلاد، دخلت في الموجة الثالثة.



وأضاف بسام الحجاوي، أنه لا انتهاء من جائحة كورونا ولا يوجد حل لكبح تلك الجائحة، إلا باللقاحات، والتي لا تتوفر بكل الدول الموبوءة.



الموجة قادمة لا محالة

وحذر بييرلويجى لوبالكو عالم أوبئة إيطالي من الموجة الثالثة، مؤكدًا أنها آتية لا محالة لغياب التدابير الوقائية.



وتابع أنه على الرغم من أننا في مرحلة منحنى يميل للهبوط، إلا أنه في ظل وجود تخفيف إجراءات الاحتواء فإن احتمال أن يعود منحنى العدوى للصعود يبقى مرتفعًا للغاية، مشيرًا إلى أنه "في هذه الحالة يمكننا أن نواجه موجة ثالثة كتمديد بسيط للثانية".



استبعاد موجة ثالثة من كورونا

وعلى صعيد آخر، استبعد الطبيب الروسي فلاديسلاف جمتشو غوف، اختصاصي المناعة والأمراض المعدية الخطيرة، حدوث موجة ثالثة من فيروس كورونا.



وأشار الطبيب الروسي، إلى أن عددًا كبيرًا من الأشخاص سيكتسبون مناعة كبيرة بحلول فصل الربيع القادم، ما سيؤدي لانخفاض عدد الإصابات بالفيروس السريع الانتشار، لعدم قدرته على إصابة أعداد كبيرة من الناس.



وأضاف الطبيب أنّ الجو الدافئ يقضي على الفيروس لأنّ أشعة الشمس تقتله بفضل الأشعة فوق البنفسجية الموجودة فيها، موضحًا أن قلق الصينيين من موجة ثالثة يرجع لكثرة عددهم.



وصنفت منظمة الصحة العالمية يوم 11 مارس الماضي، مرض فيروس كورونا بـ"وباء عالمي"، مؤكدة على أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، معربة عن قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير.



وكانت السلطات الصينية، قد أبلغت في يوم 31 ديسمبر الماضي، منظمة الصحة العالمية بتفشي الالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس "كورونا" في مدينة ووهان.



ومنذ ذلك الحين انتقل الفيروس إلى العديد من الدول؛ وسجلت آلاف حالات الوفاة بسبب الفيروس في إيطاليا وإيران وكوريا الجنوبية وفرنسا والولايات المتحدة والعراق، وغيرها من دول العالم.